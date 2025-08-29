Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi resmen başlıyor! Deneyimli teknik adam bugün sahaya iniyor...

UEFA Konferans Ligi play-off turunda İsviçre temsilcisi Laussane’a sahasında 1-0 mağlup olan Beşiktaş, turnuvadan elenerek büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Karşılaşmanın ardından Solskjaer ile yönetim kurulu bir araya gelirken, toplantıdan ayrılık kararı çıktı. Siyah beyazlılar da yeni tekni direktör de kısa süre içerisinde belli oldu.

SERGEN YALÇIN!

TRT Spor’un haberine göre, yönetim hızlı bir şekilde Sergen Yalçın ile temasa geçti ve iki taraf anlaşmaya vardı. Deneyimli teknik adam bugün takımın başında ilk antrenmana çıkacak. Beşiktaş’ın, Sergen Yalçın ile 2 yıllık bir sözleşme imzalaması bekleniyor.

ÇİFTE KUPALI HOCA

Beşiktaş’ın Süper Lig’deki son şampiyonluğunu kazandığı 2020-2021 sezonunda takımın başında yer alan Sergen Yalçın, taraftarın gözdesi durumunda. Aynı yıl Türkiye Kupası’nı da müzeye götüren Yalçın, kulüp tarihine “çifte kupa” başarısıyla geçmişti.

AVRUPA’DA FELAKET BİR DÖNEM

Beşiktaş, Avrupa kupalarında Sergen Yalçın yönetiminde büyük bir başarısızlık yaşamıştı. Siyah-beyazlı takım, Yalçın'ın teknik direktörlüğünde Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 6 maçtan mağlup ayrıldı ve tarihinde ilk kez bu büyük organizasyonu puansız tamamladı. Rakip fileleri 3 kez havalandırabilen Beşiktaş, 19 gol yemişti.