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Beşiktaş'ta Sergen Yalçın gelişmesi! Tecrübeli teknik adamla anlaşma sağlandı

05.11.2023 10:24 | Son Güncelleme:
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Şenol Güneş'in ayrılığı sonrası teknik direktörlük koltuğu geçici olarak Burak Yılmaz'a emanet edilmişti. Yeni seçilecek başkanın teknik direktör tercihinin ne olacağı büyük merak konusu olurken Sergen Yalçın ile anlaşıldığı iddia edildi.

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın gelişmesi! Tecrübeli teknik adamla anlaşma sağlandı

Çoğunluk aranmaksızın 3 Aralık'ta gerçekleştirilecek Beşiktaş'ta başkanlık seçimi öncesi nefesler tutulmuş durumda. Emre Kocadağ ve Hasan Arat'ın kesin olarak aday olacağı bekleniyor. Bu iki adayın da teknik direktör seçimi şimdiden belli.

SERGEN YALÇIN İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

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Emre Kocadağ ve Hasan Arat'ın başkan olması halinde yapacağı ilk hamlenin göreve Sergen Yalçın'ı getirmek olduğu öğrenildi. Sergen Yalçın ile temas kuran iki başkan adayı tecrübeli çalıştırıcıdan olumlu yanıt aldı ve anlaşma sağladı.

TARAFTAR DA ONU İSTİYOR

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Sosyal medyada çıkan bu haberin ardından taraftarların da bir hayli mutlu olduğu ve gözlerini yapılacak seçime çevirdiği öğrenildi.

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Sergen Yalçın beşiktaş Şenol Güneş aday 10

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