Beşiktaş'ta Sergen Yalçın gelişmesi! Tecrübeli teknik adamla anlaşma sağlandı

Çoğunluk aranmaksızın 3 Aralık'ta gerçekleştirilecek Beşiktaş'ta başkanlık seçimi öncesi nefesler tutulmuş durumda. Emre Kocadağ ve Hasan Arat'ın kesin olarak aday olacağı bekleniyor. Bu iki adayın da teknik direktör seçimi şimdiden belli.

SERGEN YALÇIN İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

Emre Kocadağ ve Hasan Arat'ın başkan olması halinde yapacağı ilk hamlenin göreve Sergen Yalçın'ı getirmek olduğu öğrenildi. Sergen Yalçın ile temas kuran iki başkan adayı tecrübeli çalıştırıcıdan olumlu yanıt aldı ve anlaşma sağladı.

TARAFTAR DA ONU İSTİYOR

Sosyal medyada çıkan bu haberin ardından taraftarların da bir hayli mutlu olduğu ve gözlerini yapılacak seçime çevirdiği öğrenildi.





