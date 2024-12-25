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Beşiktaş'ta Sergen Yalçın' kapılar kapanıyor! Son yaptığı açıklamalar büyük rahatsızlık yaratmıştı

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
25.12.2024 12:36
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Beşiktaş'ta başkan ve başkan adayı Hüseyin Yücel, seçime az bir süre kala açıklamalarda bulundu. Takımın içinde bulunduğu durum hakkında konuşan Yücel, Sergen Yalçın konusuna da açıklık getirdi.

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın' kapılar kapanıyor! Son yaptığı açıklamalar büyük rahatsızlık yaratmıştı

Beşiktaş'ta başkan ve başkan adayı Hüseyin Yücel, Halk TV'de açıklamalarda bulundu. Sergen Yalçın'ın YouTube programında Beşiktaş ile ilgili her hafta yaptığı olumsuz yorumlar siyah-beyazlı taraftarları bir hayli rahatsız etmişti. Başkan adayı Hüseyin Yücel, Beşiktaş'ın tek çaresinin Sergen Yalçın olmadığını ifade etti.

OCAK AYINDA GELMEK İSTEMİYOR

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Beşiktaş'ın içinde bulunduğu durumu sert dille eleştiren Sergen Yalçın, tok satıcıyı oynayarak Ocak ayında Beşiktaş'a gelmek istemediğini ifade etmişti. Şu an takımsız durumda bulunan Sergen Yalçın'ın bu tavrı Beşiktaş taraftarını bir hayli rahatsız etmişti.

HÜSEYİN YÜCEL SONUNDA PATLADI! "BEŞİKTAŞ MUHTAÇ DEĞİL"

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Sergen Yalçın'ın bu açıklamalarının ardından konuşan başkan Hüseyin Yücel, "Beşiktaş'ın tek çaresi Sergen Yalçın değildir. Dünyada hiç teknik direktör kalmamış gibi, Sergen Yalçın'a muhtaç bir hava yaratıldı. Beşiktaş, Sergen Yalçın'a muhtaç değildir." açıklamasını yaparak taraftarın beğenisini topladı.

Anahtar Kelimeler:
Sergen Yalçın beşiktaş
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