Beşiktaş'ta Sergen Yalçın koronavirüse yakalandı

Beşiktaş teknik direktör Sergen Yalçın'ın yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Beşiktaş JK Sağlık Kurulu Koordinatörü Dr. Tekin Kerem Ülkü'nün yaptığı açıklama şöyle:
"Futbol Takımımızın Süper Lig’in 1. haftasında Trabzonspor ile oynayacağı müsabaka öncesinde TFF’nin Futbola Dönüş Protokolü çerçevesinde yapılan rutin Covid-19 tarama testlerinde, Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın’da pozitif sonuca rastlanmıştır.
Yalçın’ın yapılan klinik değerlendirmesinde herhangi bir bulguya rastlanmamakla birlikte, gerekli izolasyon ve takip sürecine Sağlık Bakanlığı protokollerince başlanmıştır"
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