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Beşiktaş'ta Sergen Yalçın koronavirüse yakalandı

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 12.09.2020 10:51 | Son Güncelleme

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı. Yalçın’ın yapılan klinik değerlendirmesinde herhangi bir bulguya rastlanmamakla birlikte, gerekli izolasyon ve takip sürecine Sağlık Bakanlığı protokollerince başlandığı belirtildi.

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın koronavirüse yakalandı

Beşiktaş teknik direktör Sergen Yalçın'ın yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Beşiktaş JK Sağlık Kurulu Koordinatörü Dr. Tekin Kerem Ülkü'nün yaptığı açıklama şöyle:

"Futbol Takımımızın Süper Lig’in 1. haftasında Trabzonspor ile oynayacağı müsabaka öncesinde TFF’nin Futbola Dönüş Protokolü çerçevesinde yapılan rutin Covid-19 tarama testlerinde, Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın’da pozitif sonuca rastlanmıştır.

Yalçın’ın yapılan klinik değerlendirmesinde herhangi bir bulguya rastlanmamakla birlikte, gerekli izolasyon ve takip sürecine Sağlık Bakanlığı protokollerince başlanmıştır"

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Okuyucu Yorumları 12 yorum
Çok geçmiş olsun
sergen attı covid 19 gol oldu geçmiş olsun reis
sen rahat ol sergencim ben senin yerine çıkarım takımın başında
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