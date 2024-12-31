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Beşiktaş'ta Sergen Yalçın sesleri! İlk görüşme gerçekleşti... "Biz ayağa kaldırırız!"

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
31.12.2024 07:37
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Tarihi kongrenin ardından Beşiktaş’ta gözler teknik direktör seçimine çevrildi. Siyah-beyazlılarda yeni başkan Serdal Adalı, bir numaralı teknik direktör adayı Sergen Yalçın ile ilk görüşmesini telefonla gerçekleştirdi. Tarafların bu hafta içinde yüz yüze bir araya gelmesi bekleniyor. İşte detaylar...

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın sesleri! İlk görüşme gerçekleşti... "Biz ayağa kaldırırız!"

Siyah-beyazlı ekipte gerçekleşen başkanlık seçiminde, rakibi Hüseyin Yücel’e fark atarak 8.901 oyla başkan seçilen Serdal Adalı, ilk icraat olarak teknik direktörlük görevine Sergen Yalçın’ı getirmeyi planlıyor.

SERDAR TOPRAKTEPE İLE ÖZEL GÖRÜŞME

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Dün ilk iş olarak Ümraniye’ye giderek takım ve teknik heyetle bir araya gelen Serdal Adalı, mevcut teknik direktör Serdar Topraktepe ile özel bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede, Serdar Topraktepe’nin Başkan Serdal Adalı’ya, “Başkanım, takıma 3-4 takviye gerekli. Özellikle iki kanat ve bir forvet” dediği öğrenildi. Teknik direktörlük konusunun da ele alındığı toplantıda, Sergen Yalçın’ın göreve gelmesi durumunda alınacak her karara saygı duyacağını belirten Topraktepe’nin, ekipte kalmak istediği bilgisine ulaşıldı.

SERGEN YALÇIN SESLERİ

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Sergen Yalçın ile ilk görüşmeyi telefonda gerçekleştiren Serdal Adalı, önümüzdeki günlerde tecrübeli teknik adamla yüz yüze bir araya gelecek. Görüşmenin ardından tarafların büyük ihtimalle anlaşmaya varacağı ifade ediliyor.

"ŞARTLAR NE OLURSA OLSUN"

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Sergen Yalçın’ın ekibindeki isimlerden birisi olan Murat Şahin, Beşiktaş hakkında geçtiğimiz günlerde, "Sergen hoca ve ekibi olarak biz Beşiktaş’ın her zaman yanındayız. İçindeki şartlar ne olursa olsun takımı her zaman ayağa kaldırabiliriz." sözlerini sarf etti.

Anahtar Kelimeler:
Sergen Yalçın beşiktaş
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