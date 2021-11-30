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Beşiktaş'ta Sergen Yalçın yerine Abel Ferreira sesleri!

30.11.2021 16:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Brezilya basınında Beşiktaş ile ilgili flaş bir iddia gündeme geldi. Globo'nun haberine göre Beşiktaş, Palmeiras teknik direktörü Abel Ferreira ile görüştü.

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın yerine Abel Ferreira sesleri!

Süper Lig'de bu sezona istediği gibi başlayamayan Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın koltuğu sallanmaya başlanmıştı. Brezilya basınında çıkan habere göre; Beşiktaş, Palmeiras teknik direktörü Abel Ferreira ile temasa geçti.

YOLA DEVAM KARARI ALINMIŞTI

Beşiktaş yönetimi Giresunspor karşısında alınan mağlubiyetin ardından Sergen Yalçın ile bir toplantı gerçekleştirmiş ve yola devam kararı almıştı.

OLAY İDDİA

Brezilya basınından ortaya atılan bu iddia sonrası tarafların nasıl bir yanıt vereceği şimdiden büyük merak konusu oldu.

Abel Fereira ismi, sezon başında Fenerbahçe'yle de anılıyordu. Poretkizli teknik adamın kariyerinde Braga, Saloniki ve Palmeiras teknik direktörlükleri yer alıyor. 42 yaşındaki teknik adam, Palmeiras'ta maç başına 1.77 puan ortalamasını tutturdu.


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Sergen Yalçın Beşiktaş Futbol Kulübü
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