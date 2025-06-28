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Beşiktaş'ta sezon öncesi sağlık kontrolleri başladı

Beşiktaş Futbol Takımı'nda yeni sezon öncesi rutin sağlık kontrolleri başladı.

Beşiktaş'ta sezon öncesi sağlık kontrolleri başladı
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Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, futbolculardan Arda Berk Özüarap, Can Keleş, Emir Yaşar, Emirhan Topçu, Emre Bilgin, Emrecan Uzunhan, Ersin Destanoğlu, Fahri Kerem Ay, Göktuğ Baytekin, Kartal Kayra Yılmaz, Alexander Chamberlain, Ernest Muçi, Felix Uduokhai, Gabriel Paulista, Adnan Karahisar, Poyraz Gelen ve Amir Hadziahmetovic, Acıbadem Altunizade Hastanesinde sağlık kontrolünden geçti.

Detaylı kan tetkikleri yapılan oyuncular, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı.

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