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Beşiktaş'ta Shakhtar mağlubiyeti sonrası olanlar oldu! Taraftarlar oyuncuları ıslıkladı... Siyah beyazlıların eski futbolcusu Oğuzhan Özyakup taraftarı eleştirdi

Beşiktaş Uefa Avrupa Ligi’nde evinde Shaktar Donetsk’e 4-2 yenilirken, tribünlerde yükselen ıslık ve oyunculara yönelik yuhlama sesleri Beşiktaş’ın eski futbolcusu Oğuzhan Özyakup’u çileden çıkardı.

Beşiktaş'ta Shakhtar mağlubiyeti sonrası olanlar oldu! Taraftarlar oyuncuları ıslıkladı... Siyah beyazlıların eski futbolcusu Oğuzhan Özyakup taraftarı eleştirdi
Burak Kavuncu

Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında Shakhtar Donetsk ile karşılaştı. Evinde 4-2'lik skorla mağlup ayrılan siyah beyazlılarda tribünler hem teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer alehine hem de Rashica alehine söylemlerde bulundu.

Oğuzhan Özyakup maçın ardından sosyal medyadan paylaşım yaparak tribünlerden oyunculara yönelik tepkilerin yanlış olduğunu belirtti. İşte sözleri…

NE YAŞANIRSA YAŞANSIN…

Beşiktaş ta Shakhtar mağlubiyeti sonrası olanlar oldu! Taraftarlar oyuncuları ıslıkladı... Siyah beyazlıların eski futbolcusu Oğuzhan Özyakup taraftarı eleştirdi 1

Oğuzhan Özyakup, "Sezonun ilk maçında futbolcuları yuhalamak doğru değil. Ne yaşanırsa yaşansın, bu tepkilerin kimseye faydası yok!" ifadelerini kullandı.

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MS
Beşiktaş Beşiktaş
2 - 4
Shakhtar Donetsk Shakhtar Donetsk

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Shakhtar Donetsk Oğuzhan Özyakup beşiktaş tepki
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