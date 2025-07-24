Beşiktaş'ta Shakhtar mağlubiyeti sonrası olanlar oldu! Taraftarlar oyuncuları ıslıkladı... Siyah beyazlıların eski futbolcusu Oğuzhan Özyakup taraftarı eleştirdi

Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında Shakhtar Donetsk ile karşılaştı. Evinde 4-2'lik skorla mağlup ayrılan siyah beyazlılarda tribünler hem teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer alehine hem de Rashica alehine söylemlerde bulundu.

Oğuzhan Özyakup maçın ardından sosyal medyadan paylaşım yaparak tribünlerden oyunculara yönelik tepkilerin yanlış olduğunu belirtti. İşte sözleri…

NE YAŞANIRSA YAŞANSIN…

Oğuzhan Özyakup, "Sezonun ilk maçında futbolcuları yuhalamak doğru değil. Ne yaşanırsa yaşansın, bu tepkilerin kimseye faydası yok!" ifadelerini kullandı.