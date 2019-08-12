Beşiktaş'ta Sivasspor hazırlıkları başladı

Abdullah Avcı yönetiminde, basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman 1.5 saate yakın sürdü. Sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başlayan antrenman; pas çalışması, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışması ile taktik programının yer aldığı çalışmalarla devam etti. Antrenman, yarım sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.
Öte yandan Atiba Hutchinson ve Enzo Roco takımdan ayrı çalışmalarına devam etti. Siyah-beyazlılar, Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarına yarın saat 10.30'da yapacağı çalışmayla devam edecek.
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