Beşiktaş'ta Sivasspor maçı öncesi sakatlık şoku! Kadrodan çıkarıldı... Şenol Güneş açıkladı!

Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Sivasspor ile karşılaşan Beşiktaş'ta mücadelenin başlamasına az bir süre kala sakatlık şoku yaşandı.

SALİH UÇAN ŞOKU!

Mücadelede ilk 11'de başlaması beklenen başarılı oyuncu Salih Uçan'ın kadroda olmadığı görülürken, oyuncunun hafif bir sakatlık yaşadığı öğrenildi.

"DARBEYE BAĞLI SAKATLIĞI VAR..."

Konuyla alakalı maç öncesi konuşan teknik direktör Şenol Güneş, "Salih Uçan'ın darbeye bağlı sakatlığı var. Onun dışında bütün oyuncularımız hazır. Sivasspor maçını kazanmak zorundayız. Oyuncularımız bu düşüne ile sahaya çıkacak ve ellerinden geleni yapacaklar. Sonuç için olağanüstü şekilde her şeylerini sahaya vereceklerdir. Umarım güzel maç olur." ifadelerini kullandı.

Öte yandan sakatlığı sebebiyle uzun süredir forma giyemeyen Rachid Ghezzal, Sivasspor maçının kadrosunda yer aldı. Cezayirli oyuncu, Şenol Güneş'in süre vermesi halinde oynayabilecek.

