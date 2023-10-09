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Beşiktaş'ta şoke eden sakatlık! Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek...

09.10.2023 17:44 | Son Güncelleme:
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Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında İstanbulspor'u 2-0 mağlup eden Beşiktaş, orta saha oyuncusu Salih Uçan’ın hastanede yapılan kontrolde uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiğini açıkladı. Uçan'ın milli ara sonrasında oynanacak olan Galatasaray derbisinde forma giyemeyeceği belirtildi.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında konuk ettiği İstanbulspor'u 2-0 mağlup eden Beşiktaş'ta sakatlık şoku yaşanıyor. Siyah - beyazlı kulüp, futbolcu Salih Uçan'ın sağ uyluğunda gerilme ve ödem tespit edildiğini açıkladı.

BEŞİKTAŞ'IN AÇIKLAMASI

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Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın, Trendyol Süper Lig'de İstanbulspor ile oynadığı maçta sağ uyluk arka adalesinde hissettiği ağrı nedeniyle oyuna devam edemeyen Salih Uçan’ın Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde uyluk arka adalesinde (biseps femoris) gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Salih Uçan’ın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." denildi.

GALATASARAY MAÇINDA YOK

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A Spor'un haberine göre tecrübeli futbolcu, Beşiktaş'ın milli ara sonrasında oynayacağı Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.

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