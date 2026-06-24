Beşiktaş'ta sürpriz ayrılık! 1. Lig'e transfer oldu!

Beşiktaş'ta kadro planlaması kapsamında bir ayrılık daha gerçekleşti. Siyah-beyazlı ekip, genç futbolcu Emrecan Terzi'nin Trendyol 1. Lig temsilcisi Iğdır FK'ya transfer olduğunu duyurdu.

SONRAKİ SATIŞTAN PAY DETAYI

Taraflar arasında yapılan anlaşmada, Beşiktaş'ın oyuncunun gelecekteki olası transferinden gelir elde etmesini sağlayacak sonraki satıştan pay maddesinin yer aldığı öğrenildi.

ALTYAPIDAN YETİŞTİ

Beşiktaş altyapısında yetişen 22 yaşındaki sol bek, gelişimini sürdürmek adına geçtiğimiz sezonu kiralık olarak geçirmişti. Genç oyuncu, sezon içerisinde Serikspor ve Sakaryaspor formalarıyla görev almıştı.

YENİ DURAK IĞDIR FK

Kariyerinde yeni bir sayfa açan Emrecan Terzi, bundan sonraki süreçte Iğdır FK'nın başarısı için mücadele edecek. Beşiktaş ise genç oyuncunun ilerleyen dönemdeki performansını yakından takip etmeyi sürdürecek.