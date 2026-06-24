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Beşiktaş'ta sürpriz ayrılık! 1. Lig'e transfer oldu!

İç transfer ve kadro planlamasını sürdüren Beşiktaş, altyapısından yetişen Emrecan Terzi ile yollarını ayırdı. Genç sol bek, Trendyol 1. Lig ekibi Iğdır FK'nın yolunu tutarken, siyah-beyazlılar anlaşmaya sonraki satıştan pay maddesi ekleyerek geleceğe yatırım yaptı.

Beşiktaş'ta sürpriz ayrılık! 1. Lig'e transfer oldu!
Cevdet Berker İşleyen

Beşiktaş'ta kadro planlaması kapsamında bir ayrılık daha gerçekleşti. Siyah-beyazlı ekip, genç futbolcu Emrecan Terzi'nin Trendyol 1. Lig temsilcisi Iğdır FK'ya transfer olduğunu duyurdu.

SONRAKİ SATIŞTAN PAY DETAYI

Beşiktaş ta sürpriz ayrılık! 1. Lig e transfer oldu! 1

Taraflar arasında yapılan anlaşmada, Beşiktaş'ın oyuncunun gelecekteki olası transferinden gelir elde etmesini sağlayacak sonraki satıştan pay maddesinin yer aldığı öğrenildi.

ALTYAPIDAN YETİŞTİ

Beşiktaş altyapısında yetişen 22 yaşındaki sol bek, gelişimini sürdürmek adına geçtiğimiz sezonu kiralık olarak geçirmişti. Genç oyuncu, sezon içerisinde Serikspor ve Sakaryaspor formalarıyla görev almıştı.

Beşiktaş ta sürpriz ayrılık! 1. Lig e transfer oldu! 2

YENİ DURAK IĞDIR FK

Kariyerinde yeni bir sayfa açan Emrecan Terzi, bundan sonraki süreçte Iğdır FK'nın başarısı için mücadele edecek. Beşiktaş ise genç oyuncunun ilerleyen dönemdeki performansını yakından takip etmeyi sürdürecek.

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