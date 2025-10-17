SPOR

Beşiktaş'ta takım kaptanları değişti! Siyah beyazlılarda Necip Uysal ile Mert Günok'un yerine 2 yeni isim getirildi...

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta milli aranın bitimiyle birlikte yeni kararlar alındı. Siyah-beyazlı ekipte Necip Uysal ile Mert Günok takım kaptanlığından alındı. Yerlerine getirilen isimler ise resmi açıklamayla duyuruldu. İşte yeni kaptanlar...

Beşiktaş'ta takım kaptanları değişti! Siyah beyazlılarda Necip Uysal ile Mert Günok'un yerine 2 yeni isim getirildi...
Burak Kavuncu
Wilfred Ndidi

Wilfred Ndidi

NİJ Nijerya
Yaş: 29 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Beşiktaş
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Beşiktaş Kulübü, futbol takımında birinci kaptanlığına Orkun Kökçü, ikinci kaptanlığına ise Wilfred Ndidi'nin getirildiğini açıkladı. Önceki kaptanlar Necip Uysal ile Mert Günok’a kaptanlık dönemlerindeki emekleri için teşekkür edildi.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ!

Beşiktaş ta takım kaptanları değişti! Siyah beyazlılarda Necip Uysal ile Mert Günok un yerine 2 yeni isim getirildi... 1

Siyah-beyazlı ekipten yapılan açıklama şu şekilde:

"Başkanımız Serdal Adalı ile Yönetim Kurulumuzun kararıyla Futbol A Takımımızın kaptanlığı hususunda değişikliğe gidilmiştir.

Teknik ekibimizin saha içinde daha etkili olabilecek pozisyonda oynayan futbolcularımızın kaptanlığa getirilmesi görüşüyle ve Yönetim Kurulumuzun kararıyla Futbol A Takımımızın birinci kaptanlığına Orkun Kökçü, ikinci kaptanlığına ise Wilfred Ndidi getirilmiştir.

Necip Uysal ile Mert Günok’a kaptanlık dönemlerindeki emekleri için teşekkür eder, yeni kaptanlarımız Orkun Kökçü ile Wilfred Ndidi’ye kaptanlık görevlerinde başarılar dileriz."

En Çok Aranan Haberler

