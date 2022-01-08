Beşiktaş'ta fetret devri! Takımın başına geçecek hoca kalmadı...

Beşiktaş, Yardımcı Antrenör Serdar Topraktepe’nin Kovid-19 testinin pozitif çıktığını ve Çaykur Rizespor maçında, takımın başında futbol akademi antrenörlerinden Halim Okta'nın bulunacağını açıkladı. Önder Karaveli'nin de pozitif olmasından dolayı Rizespor maçında Serdar Topraktepe'nin takımın başında olması bekleniyordu. Topraktepe'nin de pozitif çıkmasından sonra takımın başında Beşiktaş Futbol Akademisi antrenörlerinden Halim Okta yer alacak.

İŞTE O AÇIKLAMA

Futbol A Takımımızın teknik ve idari heyeti ile sporcularına, Spor Toto Süper Lig’de Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynayacağımız müsabaka öncesinde Covid-19 PCR testi uygulanmış, yapılan test neticesinde Yardımcı Antrenörümüz Serdar Topraktepe’de pozitif bulguya rastlanmıştır. Topraktepe’nin takip, izolasyon ve tedavi süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda başlanmıştır.

Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında, 9 Ocak Pazar günü saat 19.00’da Çaykur Didi Stadı’nda Çaykur Rizespor ile oynayacağımız maçta Futbol A Takımımızın başında, Teknik Sorumlu unvanıyla Futbol Akademimizin antrenörlerinden Halim Okta bulunacaktır.

Saygılarımızla,

Beşiktaş JK

