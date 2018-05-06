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Beşiktaş'ta ayrılık var!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 06.05.2018 10:03 | Son Güncelleme

Roma, Beşiktaş’ta kariyerinin altın çağını yaşayan Brezilyalı oyuncu için atağa kalktı. Yıldız isim için Serie A ekibinin Sportif Direktörü Monchi, Portekiz’e giderek Benfica’yla pazarlıklara başladı.

Beşiktaş'ta ayrılık var!

Beşiktaş'ın Portekiz Ligi ekibi Benfica’dan 2 sezonluğuna kiraladığı Anderson Talisca, Kara Kartal’da ortaya koyduğu etkili performansla kariyerinde altın çağını yaşamıştı.

Beşiktaş’la olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Brezilyalı futbolcu için İtalya Serie A ekibi Roma’nın ısrarı sürüyor. Kara Kartal’la yola devam etmesi için kulübün sözleşmesinde yazan 21 milyon Euro’luk (106 milyon TL) opsiyonu ödemesi gerektiği tecrübeli futbolcu için Çizme ekibinin resmi girişimlere başladığı ortaya çıktı.

150 milyon TL istediler

Portekiz’in ünlü gazetelerinden A’Bola’nın haberine göre Roma Sportif Direktörü Monchi ve yardımcısı Federico Balzaretti’nin, dün Portekiz’e giderek Benfica’yla görüşmelere başladığı bildirildi. Benfica’nın Talisca için Roma’yla yapılan ilk temasta kapıyı 30 milyon Euro’dan (150 milyon TL) açtığı ve pazarlıkların başladığı kaydedildi.

Anderson Talisca, Beşiktaş formasıyla görev yaptığı 2 sezonda 77 maça çıkıp 36 gol ve 11 asistlik performans sergiledi. (FANATİK)

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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Beşiktaş roma

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
gonderin artık moruklarıda su adamı alın
tiner az gelince hemen satış yapmış daha bu başlangıç diğer tinercilerde durmayacak
3-5 sahtekarlar trabzonlu bjk yı ele gecırmıs ama sahtekarlıkları ortaya cıktı. bunları bjk gondermezse uzun vadede bası pıslıkten kurtulmaz. çunku bu trabdonlular. herturlu sahtekarlığı yapıp kendını çok uyanık sanan tatlı su kurLAZlarıdır. mılletı kandırdıklarını sanıyorlar. sıkenın en kralını yapıp sıkeden sıkayet ederler. saygılarımla..
FIKRET ORMAN BESIKTASI ESKI KOTU GUNLERINE DOGRU SURUKLEMEYE DEVAM EDIYOR.LIGIN ORTASINDA CENKI YOLLADI SENOL GUNESI KAYBETTI SIMDI DE TALISCA.BESIKTAS BITIYOR.
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