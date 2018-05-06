Beşiktaş'ta ayrılık var!

Beşiktaş'ın Portekiz Ligi ekibi Benfica’dan 2 sezonluğuna kiraladığı Anderson Talisca, Kara Kartal’da ortaya koyduğu etkili performansla kariyerinde altın çağını yaşamıştı.

Beşiktaş’la olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Brezilyalı futbolcu için İtalya Serie A ekibi Roma’nın ısrarı sürüyor. Kara Kartal’la yola devam etmesi için kulübün sözleşmesinde yazan 21 milyon Euro’luk (106 milyon TL) opsiyonu ödemesi gerektiği tecrübeli futbolcu için Çizme ekibinin resmi girişimlere başladığı ortaya çıktı.

150 milyon TL istediler

Portekiz’in ünlü gazetelerinden A’Bola’nın haberine göre Roma Sportif Direktörü Monchi ve yardımcısı Federico Balzaretti’nin, dün Portekiz’e giderek Benfica’yla görüşmelere başladığı bildirildi. Benfica’nın Talisca için Roma’yla yapılan ilk temasta kapıyı 30 milyon Euro’dan (150 milyon TL) açtığı ve pazarlıkların başladığı kaydedildi.

Anderson Talisca, Beşiktaş formasıyla görev yaptığı 2 sezonda 77 maça çıkıp 36 gol ve 11 asistlik performans sergiledi. (FANATİK)

