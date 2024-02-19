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Beşiktaş'ta tarihe geçecek ayrılık! Emirhan Delibaş, Tinder iddiaları sonrası siyah-beyazlı kulüp sözleşmesini feshetti...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
19.02.2024 16:13 | Son Güncelleme:
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Beşiktaş Kulübü, 21 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Emirhan Delibaş ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı. Sosyal medyada çıkan iddialardan sonra refleks gösteren siyah-beyazlı yönetim, kısa süre içinde oyuncuyu takımdan gönderdi.

Beşiktaş'ta tarihe geçecek ayrılık! Emirhan Delibaş, Tinder iddiaları sonrası siyah-beyazlı kulüp sözleşmesini feshetti...
Emirhan Delibaş

Emirhan Delibaş

TR Türkiye
Yaş: 21 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Beşiktaş, Emirhan Delibaş ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı. Yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Emirhan Delibaş'la karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Emirhan Delibaş'a bundan sonraki kariyerinde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız." denildi.

TINDER İDDİASI GÜNDEME GELDİ

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Sosyal medyadaki Beşiktaş taraftarları, arkadaş bulma uygulaması Tinder üzerinde üyelik oluşturduğunu iddia edilmiş ve fotoğrafları paylaşılmıştı. Bu fotoğrafların ortaya çıkmasının ardından genç oyuncuya yoğun tepki gelmişti.

EMİRHAN İDDİALARI REDDETTİ

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Emirhan Delibaş daha sonra bu iddialar üzerine, "Sahte hesaplar tarafından yapılan iftiraları reddediyor ve takımıma olan bağlılığımın sorgulanamayacağını belirtmek istiyorum. Beşiktaş benim için bir sorumluluk, sizin sevgi ve desteğiniz her zaman en büyük motivasyonum olmuştur." açıklamasını yapmıştı.

SADECE 14 DAKİKA OYNAYABİLDİ

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Siyah-beyazlı formayla bu sezon Trendyol Süper Lig ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde birer karşılaşmada görev alan Emirhan, 14 dakika sahada kaldı.

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