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Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'den maç sonu şok açıklama! "Görevime devam ediyorum, tabii ki"

UEFA Avrupa Ligi’nde Shakhtar Donetsk’e iki maçta da mağlup olarak elenen ve yoluna Konferans Ligi’nde devam edecek olan Beşiktaş’ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer maç sonu açıklamalarda bulundu. Görevine devam edip etmeyeceği sorularına "Devam ediyorum, tabii ki." cevabı vermesi gündem oldu.

Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'den maç sonu şok açıklama! "Görevime devam ediyorum, tabii ki"
Burak Kavuncu

Ole Gunnar Solskjaer UEFA Avrupa Ligi’nde Shakhtar maçı sonrası açıklamalarda bulundu. İşte sözleri…

‘‘BU PROJEDE DOĞRU KİŞİ BENİM’’

Beşiktaş ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer den maç sonu şok açıklama! "Görevime devam ediyorum, tabii ki" 1

Ole Gunnar Solskjaer, "Bir maceraya başladık. Bu sezona yeni başlıyoruz. Başka bir turnuvaya devam edeceğiz. Bu projede doğru kişi olduğumu düşünüyorum. Devam etmem konusunda bir sıkıntı yok. Beşiktaş, son 4-5 yıldır zorlu bir süreç geçiriyor. Şu anda ihtiyacımız olan şey istikrar." ifadelerini kullandı.

‘‘BİRAZ GEÇ GELDİLER!’’

Beşiktaş ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer den maç sonu şok açıklama! "Görevime devam ediyorum, tabii ki" 2

Ole Gunnar Solskjaer, "Yeni bir takım inşa ediyoruz. Abraham, Jurasek, Orkun geldi. Evet, biraz geç geldiklerini söyleyebilirim. %100 hazır olmaları için zaman lazım. Geçen sene ligi 4. bitirdik. Bu sene daha iyi sonuçlar almak ve kupalar için savaşacak bir takım yaratmak istiyoruz." sözlerini söyledi.

İSTİFA SORUSUNA VERDİĞİ CEVAP GÜNDEM OLDU

Beşiktaş ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer den maç sonu şok açıklama! "Görevime devam ediyorum, tabii ki" 3

Kendisine geleceği ile alakalı düşünceleri sorulan deneyimli teknik adam, "Devam ediyorum, tabii ki." sözlerini sarfetti.

SHAKHTAR’A ÖVGÜ

Beşiktaş ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer den maç sonu şok açıklama! "Görevime devam ediyorum, tabii ki" 4

Ole Gunnar Solskjaer, "Shakhtar'ın Avrupa Ligi'nde çok daha üst yerlere geleceğini düşünüyorum. Avrupa Ligi'nden elendik ama önümüzde Konferans Ligi var. Yani kupa kazanabileceğimiz başka bir turnuva var." dedi.

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MS
Shakhtar Donetsk Shakhtar Donetsk
2 - 0
Beşiktaş Beşiktaş

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UEFA Avrupa Ligi Shakhtar Donetsk beşiktaş
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