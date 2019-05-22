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Beşiktaş'ta teknik direktörlük için rota Tayfun Korkut!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 22.05.2019 13:48 | Son Güncelleme

Teknik direktör konusunda bazı temaslarda bulunan Beşiktaş'ta ibre Tayfun Korkut'tan yana. Genç çalıştırıcıyı takımın başına getirmek isteyen siyah-beyazlılar, bu ismin yanı sıra Okan Buruk ve Lucescu'yla da temas halinde. Son aday ise Abdullah Avcı.

Beşiktaş'ta teknik direktörlük için rota Tayfun Korkut!

Beşiktaş, gündemindeki isimlerle temaslara başladı. Cuma günü oynanacak olan Kasımpaşa maçıyla birlikte 4 yıllık Beşiktaş kariyerini noktalayacak olan Teknik Direktör Şenol Güneş, 1 Haziran itibariyle de A Milli Takım'ın başına geçecek. Tecrübeli teknik adamla yolların ayrılmasından sonra bir an önce yeni teknik adamla anlaşmak isteyen siyah-beyazlılar, gerekli temasları da yaptı.

12 Mayıs'ta gerçekleşen kongrenin ardından teknik direktör konusuyla ilgili olarak toplantı yapan yönetimde ortaya atılan ilk isimler Okan Buruk ve Tayfun Korkut oldu. Özellikle Tayfur Korkut konusunda birçok yönetici hem fikir olurken, Okan Buruk için de olumsuz tavır takınan olmadı. Yöneticilerin çoğunluğu tercihini yerli teknik adamdan yana kullanırken, Mircea Lucescu ismi, Tayfun Korkut ve Okan Buruk'un gerisinde kaldı. Bir diğer alternatif ise Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı.

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LUCESCU'YA SPORTİF DİREKTÖRLÜK TEKLİFİ

Yeni gelecek olan teknik adama uzun süreli kontrat yapmayı planlayan siyah-beyazlılarda bir diğer alternatif seçenek ise sportif direktörlük. Mircea Lucescu'nun ismi teknik direktörlük için anılsa da, özellikle Başkan Fikret Orman, tecrübeli teknik adamla sportif direktör olarak çalışmak istiyor. Beşiktaş'ı 100. yılında şampiyonluğa ulaştıran Lucescu'yu sportif direktör olarak takıma getirmek isteyen Orman, teknik direktör olarak da genç bir isimle anlaşarak, profesyonel bir ekip kurmayı hedefliyor. Şenol Güneş'in cuma günü Beşiktaş'ın başında son maçına çıkacak olması nedeniyle teknik direktör konusunu bir an önce çözüme kavuşturmak isteyen yönetim, bu hafta temasları tamamlayıp, önümüzdeki günlerde yeni hocayı açıklamak istiyor.

(İHA)

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Beşiktaş tayfun korkut

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