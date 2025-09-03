SPOR

Beşiktaş'ta teknik heyete tanıdık bir isim katıldı! Brezilyalı Josef De Souza Sergen Yalçın'ın ekibine katılıyor...

Beşiktaş’ın son şampiyonluğunda önemli pay sahibi olan eski futbolcu Josef de Souza için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Brezilyalı isim Beşiktaş’ın teknik heyetine katılıyor.

Burak Kavuncu

Ülkemizde daha önce Fenerbahçe ve Beşiktaş formalarını terleten Brezilyalı Josef de Souza için flaş bir iddia ortaya atıldı.

BEŞİKTAŞ’A GELDİ!

Gazeteci Sercan Dikme’nin yaptığı habere göre, Josef de Souza Sergen Yalçın’ın teknik ekibine dahil oldu.

JOSEF’TEN FLAŞ SÖZLER!

Josef, "Beşiktaş'ı çok seviyorum. Takımın tekrar şampiyon olmasına destek olmak istiyorum. Fenerbahçe ve Galatasaray bu kadar para harcarken ve Avrupa'nın en iyi oyuncularını getirirken rekabet etmek kolay değil biliyorum. Benim zamanımda da böyleydi ama yine de şampiyon olduk. Ben, Aboubakar, Ghezzal, Atiba ve Vida... Belki çok büyük oyuncular değildik ama bir aileydik. Şampiyon olduk.’’ sözlerini söyledi.

‘‘SAVAŞMAYA İNANIRIM!’’

Josef, ‘‘Bence Beşiktaş yeniden bir aile yaratabilir ve şampiyon olabilir. Futbolda inandığım bir şey varsa o da savaşmaktır. Ben 2-3 oyuncuyla kavga ederdim. Her zaman soyunma odasında tartışırdım. Maçtan sonra ise hepimiz bir aileyiz. Bence bu Beşiktaş'ın ihtiyacı olan bir şey." ifadelerini kullandı.

Sergen Yalçın Josef de Souza beşiktaş
