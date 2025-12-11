Beşiktaş'ta Trabzonspor derbisi öncesi flaş gelişme! Ayrılık iddiaları vardı, Rafa Silva bombası patladı!

Süper Lig'de istediği sonuçları almakta zorlanan ve zirve yarışından uzaklaşmak istemeyen Beşiktaş, 16. haftada deplasmanda Trabzonspor ile kozlarını paylaşacak. Pazar günü oynanacak bu zorlu mücadele öncesi siyah-beyazlı takımda hem sakatlık şoku hem de sürpriz bir dönüş heyecanı bir arada yaşanıyor. Karadeniz deplasmanından mutlak galibiyetle dönerek yeni bir çıkış yakalamak isteyen Kartal'da teknik heyet kadro planlamasını netleştirmeye çalışıyor.

SAKATLIK ŞOKU: İKİ YILDIZ YOK!

Trabzonspor maçı öncesi Beşiktaş'a kötü haber revirden geldi. Takımın önemli isimlerinden Cengiz Ünder ve Jota Silva'nın sakatlıkları nedeniyle Trabzonspor kafilesinde yer alamayacağı kesinleşti. Bu iki ismin yokluğu, teknik direktör Sergen Yalçın'ın planlarını bozarken, gözler alternatif isimlere ve takıma dönmesi beklenen oyunculara çevrildi.

RAFA SILVA SÜRPRİZİ: DERBİDE SAHADA OLABİLİR!

Sakatlık haberleriyle moral bozukluğu yaşayan Beşiktaş'ta gündemi değiştiren gelişme ise Rafa Silva cephesinden geldi. Son dönemde adı sıkça ayrılık dedikodularına karışan ve takımdan gönderileceği konuşulan Portekizli yıldız için teknik heyet son kararını verdi.

Rafa Silva'nın, Trabzonspor maçı için özel olarak hazırlandığı ve antrenman eksiğini kapatmak için yoğun bir tempoda çalıştığı öğrenildi. 2 Kasım'da oynanan Fenerbahçe derbisinden bu yana formadan uzak kalan tecrübeli futbolcunun, fiziksel olarak hazır hale gelmesi durumunda Trabzonspor deplasmanında kadroda olması bekleniyor. Sakatlıkların yaşandığı bu kritik dönemde Rafa Silva'nın olası dönüşü, Beşiktaş için önemli bir hücum silahı olarak görülüyor.