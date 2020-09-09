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Beşiktaş'ta transfer gündemi Joel Obi

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 09.09.2020 07:54 | Son Güncelleme

Orta saha takviyesi için arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın Alanyaspor'u çalıştırdığı dönemde 6 ay Akdeniz ekibinin formasını giyen Joel Obi'nin gündeme geldiği iddia edildi. Kariyerinde daha önce Inter, Parma, Torino gibi ekiplerde forma giyen Nijeryalı oyuncu Inter altyapısından yetişmişti. Geçen sezon 29 maçta Chievo forması giyen Obi 1 gol 2 asistle oynamıştı. Joel Obi'nin bonservisinin 1 milyon Euro'dan az olması tahmin ediliyor.

Beşiktaş'ta transfer gündemi Joel Obi

Beşiktaş için sürpriz orta saha önerisi İtalyanlar tarafından yazıldı.

Tggialloblu'nun haberine göre Beşiktaş'ın bonservisi Chievo'da bulunan Nijeryalı 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Joel Obi'nin transferinin gündeme geldiği yazıldı. Sergen Yalçın'ın 2018-2019 sezonunda Alanyaspor'u çalıştırdığı dönemde Türkiye'ye gelen ve Antalya ekibinin formasını 2 maçta giyen Joel Obi bekleneni verememiş ve Ocak ayında geldiği Türkiye'den sezon sonunda ayrılmıştı.

(SPORX)


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