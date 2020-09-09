Beşiktaş'ta transfer gündemi Joel Obi

Beşiktaş için sürpriz orta saha önerisi İtalyanlar tarafından yazıldı.
Tggialloblu'nun haberine göre Beşiktaş'ın bonservisi Chievo'da bulunan Nijeryalı 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Joel Obi'nin transferinin gündeme geldiği yazıldı. Sergen Yalçın'ın 2018-2019 sezonunda Alanyaspor'u çalıştırdığı dönemde Türkiye'ye gelen ve Antalya ekibinin formasını 2 maçta giyen Joel Obi bekleneni verememiş ve Ocak ayında geldiği Türkiye'den sezon sonunda ayrılmıştı.
(SPORX)
Fenerbahçe, kupasını aldı
Bayer Leverkusen'dan flaş transfer!
Galatasaray'da şaşırtan ayrılık!
Fenerbahçeli eski yıldız Beşiktaş'ta!
Yıldız oyuncu Galatasaray'a geri dönüyor!
Süper Lig devinden Cenk Tosun bombası!
Beşiktaş’ın gözü Fenerbahçe’de
''Bu kadın çok bilinçsiz''
Sörloth için Trabzonspor'a dev teklif!
Barcelona'dan Lautaro Martinez için flaş teklif
Okuyucu Yorumları 0 yorum