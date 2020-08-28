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Beşiktaş'ta transfer gündemi Nikola Kalinic

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 28.08.2020 08:46 | Son Güncelleme

Kartal, Burak Yılmaz'ın ayrılışının ardından forvet transferine hız verdi. Şampiyonlar Ligi ön elemesinde oynanan PAOK maçında forvet sıkıntısı gözler önüne çıkan Beşiktaş, transfer için düğmeye bastı. Siyah-beyazlı kulüp, bonservisi Atletico Madrid'de bulunan Hırvat golcü Nikola Kalinic'i kadrosuna katmak istiyor. Geçen sezonu Roma'da kiralık geçiren Kalinic 19 maça çıktı, 5 gol atıp 2 de asist yaptı.

Beşiktaş'ta transfer gündemi Nikola Kalinic

Beşiktaş, yeni sezon öncesi forvette Burak Yılmaz'ın boşluğunu doldurmak için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Koita, Papis Cisse gibi yurtiçi seçeneklerle için kapıyı bütünüyle kapatmayan siyah beyazlılar, yurtdışı çalışmaları çerçevesinde birinci sıraya Atletico Madrid'te yeni sezon planları içerisinde yer almayan Hırvat golcü Nikola Kalinic'i koydu.

Geçen sezonu Roma'da kiralık olarak geçiren tecrübeli futbolcunun Atletico ile bir yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Madrid temsilcisi bu kez onu kiralık olarak vermeye sıcak bakmıyor. Beşiktaş'ın oyuncunun makul bir fiyatla transferi üzerine Atletico ile temasları devam ediyor.

Siyah beyazlılar Koita ile ilgili düşüncesini korurken, Papis Cisse ile son bir görüşme yapılacak. Beşiktaş'ın Villarreal'de forma giyen Kolombiyalı golcü Carlos Bacca ile ilgilenmediği öğrenildi.

(AJANSSPOR)

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