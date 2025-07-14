Beşiktaş'ta transferlerin ardı arkası kesilmiyor! Siyah-beyazlılar Kyle Walker-Peters'ı resmen duyurdu

Transfer piyasasına hızlı giren Beşiktaş, Jurasek ve Tammy Abraham’ın ardından bir oyuncuyu daha kadrosuna kattı.
Siyah-beyazlılar, İngiliz sağ bek Kyle Walker-Peters ile prensip anlaşmasına vardığını resmi kanallardan duyurdu.
Kulüp'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
Kulübümüzün prensip anlaşmasına vardığı profesyonel futbolcu Kyle Walker-Peters ile ilgili olarak kamuoyunu yanıltıcı bilgiler içeren haberler hakkında açıklamamızdır.
Kulübümüz, profesyonel futbolcu Kyle Walker-Peters ile prensip anlaşmasına varmıştır.
Futbolcunun İstanbul'da sağlık kontrolünden geçmesinin ardından imzalanacak sözleşmeyle ilgili detaylar iletişim mecralarımızdan kamuoyuyla paylaşılacaktır.
Kyle Walker-Peters transferiyle ilgili olarak basında ve sosyal medyada paylaşılan sözleşme detayları tamamen asılsızdır. Taraftarlarımızdan kulübümüze zarar vermek maksadıyla masa başında kurgulanan haberlere itibar edilmemesini önemle rica ederiz.
Okuyucu Yorumları 0 yorum