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Beşiktaş'ta transferlerin ardı arkası kesilmiyor! Siyah-beyazlılar Kyle Walker-Peters'ı resmen duyurdu

Beşiktaş cephesinde transfer dönemi hareketli geçmeye devam ediyor. Siyah- beyazlılar şimdi de Kyle Walker-Peters ile prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu. Kulüpten konuya ilişkin açıklama da geldi.

Beşiktaş'ta transferlerin ardı arkası kesilmiyor! Siyah-beyazlılar Kyle Walker-Peters'ı resmen duyurdu
Begüm Özkaynak

Transfer piyasasına hızlı giren Beşiktaş, Jurasek ve Tammy Abraham’ın ardından bir oyuncuyu daha kadrosuna kattı.

Siyah-beyazlılar, İngiliz sağ bek Kyle Walker-Peters ile prensip anlaşmasına vardığını resmi kanallardan duyurdu.

Beşiktaş ta transferlerin ardı arkası kesilmiyor! Siyah-beyazlılar Kyle Walker-Peters ı resmen duyurdu 1

Kulüp'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Kulübümüzün prensip anlaşmasına vardığı profesyonel futbolcu Kyle Walker-Peters ile ilgili olarak kamuoyunu yanıltıcı bilgiler içeren haberler hakkında açıklamamızdır.

Kulübümüz, profesyonel futbolcu Kyle Walker-Peters ile prensip anlaşmasına varmıştır.

Futbolcunun İstanbul'da sağlık kontrolünden geçmesinin ardından imzalanacak sözleşmeyle ilgili detaylar iletişim mecralarımızdan kamuoyuyla paylaşılacaktır.

Kyle Walker-Peters transferiyle ilgili olarak basında ve sosyal medyada paylaşılan sözleşme detayları tamamen asılsızdır. Taraftarlarımızdan kulübümüze zarar vermek maksadıyla masa başında kurgulanan haberlere itibar edilmemesini önemle rica ederiz.

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transfer açıklama beşiktaş
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