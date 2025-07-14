Beşiktaş'ta transferlerin ardı arkası kesilmiyor! Siyah-beyazlılar Kyle Walker-Peters'ı resmen duyurdu

Transfer piyasasına hızlı giren Beşiktaş, Jurasek ve Tammy Abraham’ın ardından bir oyuncuyu daha kadrosuna kattı.

Siyah-beyazlılar, İngiliz sağ bek Kyle Walker-Peters ile prensip anlaşmasına vardığını resmi kanallardan duyurdu.

Kulüp'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Kulübümüzün prensip anlaşmasına vardığı profesyonel futbolcu Kyle Walker-Peters ile ilgili olarak kamuoyunu yanıltıcı bilgiler içeren haberler hakkında açıklamamızdır.

Kulübümüz, profesyonel futbolcu Kyle Walker-Peters ile prensip anlaşmasına varmıştır.

Futbolcunun İstanbul'da sağlık kontrolünden geçmesinin ardından imzalanacak sözleşmeyle ilgili detaylar iletişim mecralarımızdan kamuoyuyla paylaşılacaktır.

Kyle Walker-Peters transferiyle ilgili olarak basında ve sosyal medyada paylaşılan sözleşme detayları tamamen asılsızdır. Taraftarlarımızdan kulübümüze zarar vermek maksadıyla masa başında kurgulanan haberlere itibar edilmemesini önemle rica ederiz.