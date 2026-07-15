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Beşiktaş'ta Trossard transferinin en duygusal karesi! Murat Kılıç'ın yanındaki o an gündem oldu

Beşiktaş Asbaşkanı Murat Kılıç, Leandro Trossard transferindeki aktif rolüyle bir kez daha gündeme geldi. İstanbul'daki coşkulu karşılamada Trossard'ın oğlunun Kılıç'ın yanında siyah-beyazlı taraftarı hayranlıkla izlemesi, transfer gecesinin en dikkat çeken karelerinden biri olarak hafızalara kazındı.

Beşiktaş'ta Trossard transferinin en duygusal karesi! Murat Kılıç'ın yanındaki o an gündem oldu
Burak Kavuncu

Beşiktaş'ın yeni yıldızı Leandro Trossard, İstanbul'a adımını atar atmaz siyah-beyazlı taraftarların büyük sevgisiyle karşılandı. Havalimanındaki coşkulu atmosfer transferin önüne geçerken, gecenin en dikkat çeken karelerinden biri ise Trossard'ın oğlunun Beşiktaş Asbaşkanı Murat Kılıç’ın yanında yer aldığı an oldu.

İSTANBUL'DA GÖRKEMLİ KARŞILAMA

Beşiktaş ta Trossard transferinin en duygusal karesi! Murat Kılıç ın yanındaki o an gündem oldu 1

Beşiktaş taraftarları, yıldız futbolcuyu karşılamak için havalimanına akın etti. Meşaleler, tezahüratlar ve yoğun ilgi eşliğinde İstanbul'a gelen Belçikalı oyuncu, siyah-beyazlı camianın yeni gözdesi olarak büyük bir sevgi gösterisiyle karşılaştı.

YILIN FOTOĞRAFI ŞİMDİDEN SEÇİLDİ

Beşiktaş ta Trossard transferinin en duygusal karesi! Murat Kılıç ın yanındaki o an gündem oldu 2

Karşılama sırasında Leandro Trossard'ın oğlu, Beşiktaş Asbaşkanı Murat Kılıç'ın yanında tribün atmosferini hayranlıkla takip etti. Küçük Trossard'ın taraftarları izlediği o anlar sosyal medyada büyük ilgi görürken, birçok taraftar tarafından "yılın futbol karesi" yorumları yapıldı.

MURAT KILIÇ PERDE ARKASINDA ETKİLİ ROL OYNUYOR

Beşiktaş ta Trossard transferinin en duygusal karesi! Murat Kılıç ın yanındaki o an gündem oldu 3

Başkan Serdal Adalı yönetiminde perde arkasında önemli görevler üstlenen Beşiktaş Asbaşkanı Murat Kılıç, transfer süreçlerine verdiği maddi ve manevi destekle dikkat çekmeye devam ediyor. Özellikle Trossard transferindeki aktif rolüyle öne çıkan Kılıç, siyah-beyazlı yönetimin en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi.

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transfer Murat Kılıç beşiktaş Leandro Trossard
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