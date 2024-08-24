Beşiktaş'ta tüm moralleri bozan sakatlık haberi! Necip Uysal en az 6-8 ay sahalardan uzak kalacak

Beşiktaş'ta tüm keyifleri kaçıran bir sakatlık haberi paylaşıldı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın bugün gerçekleştirdiği antrenmanında sol dizinde rotasyonel yaralanma meydana gelen futbolcumuz Necip Uysal'ın Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan muayene ve MR görüntülemesinde, sol dizinde ön çapraz bağ yaralanması tespit edilmiştir. Necip Uysal'ın tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır." denildi.

EN AZ 8 AY SAHALARDAN UZAK KALACAK

Necip Uysal'ın 6-8 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor. Rehabilitasyon süreciyle birlikte Necip'in dönüş tarihinin 1 yılı bulabileceği de aktarılıyor.

"FUTBOL HAYATI BİTTİ"

Sosyal medyada taraftarlar, yaşanan bu ağır sakatlık sonrası bir hayli üzüntülü durumda. Necip Uysal'ın ilerleyen yaşını da hesaba katan kullanıcılar, tecrübeli ismin futbola dönüşünün bir hayli zor olacağını yazdı.