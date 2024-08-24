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Beşiktaş'ta tüm moralleri bozan sakatlık haberi! Necip Uysal en az 6-8 ay sahalardan uzak kalacak

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
24.08.2024 15:21
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Beşiktaş Kulübü, tecrübeli futbolcu Necip Uysal'ın antrenmanda sakatlandığını duyurdu. 33 yaşındaki tecrübeli oyuncunun en az 8 ay sahalardan uzak kalması beklenirken, geri dönüş tarihi ile ilgili net bir bilgi verilemiyor.

Beşiktaş'ta tüm moralleri bozan sakatlık haberi! Necip Uysal en az 6-8 ay sahalardan uzak kalacak
Necip Uysal

Necip Uysal

TR Türkiye
Yaş: 33 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Beşiktaş'ta tüm keyifleri kaçıran bir sakatlık haberi paylaşıldı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın bugün gerçekleştirdiği antrenmanında sol dizinde rotasyonel yaralanma meydana gelen futbolcumuz Necip Uysal'ın Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan muayene ve MR görüntülemesinde, sol dizinde ön çapraz bağ yaralanması tespit edilmiştir. Necip Uysal'ın tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır." denildi.

EN AZ 8 AY SAHALARDAN UZAK KALACAK

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Necip Uysal'ın 6-8 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor. Rehabilitasyon süreciyle birlikte Necip'in dönüş tarihinin 1 yılı bulabileceği de aktarılıyor.

"FUTBOL HAYATI BİTTİ"

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Sosyal medyada taraftarlar, yaşanan bu ağır sakatlık sonrası bir hayli üzüntülü durumda. Necip Uysal'ın ilerleyen yaşını da hesaba katan kullanıcılar, tecrübeli ismin futbola dönüşünün bir hayli zor olacağını yazdı.

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Anahtar Kelimeler:
Necip Uysal beşiktaş
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