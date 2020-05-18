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Beşiktaş'ta tüm takım koronavirüs testinde

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 18.05.2020 14:38 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ta tüm futbolcular, teknik heyet ve takım personeline koronavirüs testi yapıldı.

Beşiktaş'ta tüm takım koronavirüs testinde

Beşiktaş yönetimi, teknik direktör Sergen Yalçın ile bir görüşme yaparak futbolculara, teknik heyete ve tüm takım personeline bugün koronavirüs testine tabii tutu.

Karantinadan çıkan Boateng, Ruiz, Ljajic, N'Koudou ve Lens'e de önümüzdeki günlerde koronavirüs testi yapılacak.

Siyah-beyazlı kulüpte rastlanan koronavirüs vakalarının ardından antrenman ve kamp çalışmaları süresiz bir şekilde ertelenmişti.

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