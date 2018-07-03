Beşiktaş'ta tüm transferler Domagoj Vida'nın satılmasına bağlı!

Yeni sezon hazırlıklarına Slovakya'nın başkenti Bratislava'da devam eden Beşiktaş'ta bir yandan da transfer planlamaları yapılıyor. Siyah-beyazlıların bu alanda elini güçlendiren en büyük etken ise Rusya'da düzenlenen Dünya Kupası'nda Hırvatistan ile çeyrek finale yükselme başarısı gösteren ve bireysel performansıyla da göz dolduran Domagoj Vida.

Hırvat futbolcu, turnuvada gösterdiği performansla değerini katlamayı başardı. Bunu olumlu yönde değerlendirmek isteyen Beşiktaş Kulübü de Vida'nın bonservis bedelini 20 milyon Euro olarak belirledi. Özellikle geçtiğimiz sezonun devre arasında Cenk Tosun'u kadrosuna katan İngiliz ekibi Everton'un 29 yaşındaki futbolcuya yakın ilgisi bulunuyor. Vida transferi için yakın zamanda Beşiktaş'ın kapısını çalan İngilizler, siyah-beyazlılara Klassen+10 milyon Euro'luk bir teklifte bulundu. Beşiktaş yönetimi ise bu transfer için Everton'dan 15 milyon Euro ve Klassen'i istedi. Eğer uygun şartlar sağlanırsa siyah-beyazlı kulüp Vida'yı Everton'a gönderecek, kadrosuna ise Klassen'i katacak.