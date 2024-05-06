SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Beşiktaş'ta tüzük tartışması! Sunulan maddeler tepki çekti

Beşiktaş'ta tüzük tartışması! Sunulan maddeler tepki çekti

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
06.05.2024 12:18
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş Kulübü’nde 11 Mayıs’ta gerçekleştirilecek Tüzük Tadil Kongresi öncesi yayınlanan yeni tüzük taslağındaki bazı düzenlemeler, siyah-beyazlı kongre üyelerinin tepkisine neden oldu. İşte detaylar...

Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün Tüzük Tadil Kongresi 11 Mayıs'ta gerçekleştirilecek. Kulübün tüzüğünde birçok konuda değişiklik için hazırlanan taslak çalışması resmi sitede yayınlandı. Yeni tüzük taslağı, seçme seçilme, üyelik, gayrimenkul konuları, disiplin suçları, olağanüstü seçimle gelen başkanın yönetim süresi, yönetim kurulu üyeliği kriterleri, üyelikten çıkarma gibi birçok maddede düzenleme içeriyor. Camianın hafta sonu gerçekleştireceği kongre öncesinde ortaya çıkan maddelerle ilgili düzenlemeler, tartışmaları da beraberinde getirdi. Beşiktaş'ta daha önce görev alan isimler ve hukukçular da konuya dair görüşünü bildirdi.

UCU AÇIK MADDELERE DİKKAT ÇEKİLDİ

besiktas-logo-21-04-3

Özellikle disiplin cezaları ile ilgili maddelerin keyfi ve ucunun açık olduğu, gayrimenkullerin satılmasının konu olması, olağanüstü kongreyle gelen yönetimin ek görev süresi alması, üyelerin aidat ödemeleri gibi maddeler kongre üyelerinde ciddi tartışmaya neden oldu.

İŞTE O MADDELERDEN BAZILARI

-Kayıtsız, şartsız tüzük hükümlerine ve kulüp düzenine uymak…

-Kulüp organlarınca alınan kararlara ve yapılan düzenlemelere uymak…

-Taşınmaz mallarla ilgili gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulması hususunda yönetim kuruluna yetki vermek.

-Başkan ve Yönetim Kurulu, Seçimli Genel Kurul tarafından 3 yıl için seçilir. Başkan olarak seçilen kişi, kesintisiz olarak en fazla 9 yıl seçilebilir.

-Olağanüstü genel kurul ile ara dönemde seçilen başkanlar için söz konusu sürenin hesaplanmasında ilk ara dönem dikkate alınmaz.

-Hakkında geçici çıkarma yaptırımı uygulanmış üyenin 3 tam yıl geçtikten sonra başkaca bir yaptırım almamış olmak kaydı ile yönetim kuruluna yazılı olarak başvurması halinde, Üyelik ve Sicil Kurulu tarafından söz konusu yaptırım sicilinden silinir. İşbu maddede belirtilen yaptırımı alan üyeler, yaptırım silininceye kadar kulüp organlarında görev alamazlar.

-Tüzüğün uyarma ve kınama yaptırımlarını gerektiren hallerde fiil ve failin öğrenildiği tarihten itibaren 3 ay ve her halde fiilin gerçekleştiği tarihten itibaren 1 yıl geçici çıkarma yaptırımını gerektiren haller yönünden ise 1 yıl içinde ve her halde fiilin gerçekleştiği tarihten itibaren 3 yıl disiplin kovuşturmasına konu edilmeyen söylem, eylem ve davranışlar, disiplin yaptırımları bakımından zaman aşımına uğrarlar. Ancak kesin çıkarma yaptırımı açısından zamanaşımı süresi uygulanmaz.

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Canlı yayında açıklandı... Hamit Altıntop'un maaşı dudak uçuklattı! "Otur işine bak"Canlı yayında açıklandı... Hamit Altıntop'un maaşı dudak uçuklattı! "Otur işine bak"
Lig bitmeden gelecek yılın da şampiyonunu ilan etti! Lig bitmeden gelecek yılın da şampiyonunu ilan etti!
100 metrede Mbappe mi hızlı Usain Bolt mu? 100 metrede Mbappe mi hızlı Usain Bolt mu?
Anahtar Kelimeler:
son dakika beşiktaş tüzük besikta erden kulübün
En Çok Okunan Haberler
En düşük emekli maaşı için Temmuz tahmini değişti

En düşük emekli maaşı için Temmuz tahmini değişti

Anketten sitem çıktı! CHP'li seçmen fire verdi

Anketten sitem çıktı! CHP'li seçmen fire verdi

Lig bitmeden gelecek yılın da şampiyonu ilan etti!

Lig bitmeden gelecek yılın da şampiyonu ilan etti!

Canlı yayında açıklandı... Hamit Altıntop'un maaşı dudak uçuklattı! "Otur işine bak"

Canlı yayında açıklandı... Hamit Altıntop'un maaşı dudak uçuklattı! "Otur işine bak"

'5 aydır kaşar ekmek yiyoruz' dedi, ilk kez anlattı...

'5 aydır kaşar ekmek yiyoruz' dedi, ilk kez anlattı...

Muslera soyunma odasından çekti çıkardı, Ziyech ne olduğunu anlamadı!

Muslera soyunma odasından çekti çıkardı, Ziyech ne olduğunu anlamadı!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Modadan teknolojiye Anneler Günü'ne özel indirimler burada

Modadan teknolojiye Anneler Günü'ne özel indirimler burada

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Airfryerdan robot süpürgeye Anneler Günü'ne özel fırsatları kaçırmayın

Airfryerdan robot süpürgeye Anneler Günü'ne özel fırsatları kaçırmayın

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.