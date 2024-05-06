Beşiktaş'ta tüzük tartışması! Sunulan maddeler tepki çekti

Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün Tüzük Tadil Kongresi 11 Mayıs'ta gerçekleştirilecek. Kulübün tüzüğünde birçok konuda değişiklik için hazırlanan taslak çalışması resmi sitede yayınlandı. Yeni tüzük taslağı, seçme seçilme, üyelik, gayrimenkul konuları, disiplin suçları, olağanüstü seçimle gelen başkanın yönetim süresi, yönetim kurulu üyeliği kriterleri, üyelikten çıkarma gibi birçok maddede düzenleme içeriyor. Camianın hafta sonu gerçekleştireceği kongre öncesinde ortaya çıkan maddelerle ilgili düzenlemeler, tartışmaları da beraberinde getirdi. Beşiktaş'ta daha önce görev alan isimler ve hukukçular da konuya dair görüşünü bildirdi.

UCU AÇIK MADDELERE DİKKAT ÇEKİLDİ

Özellikle disiplin cezaları ile ilgili maddelerin keyfi ve ucunun açık olduğu, gayrimenkullerin satılmasının konu olması, olağanüstü kongreyle gelen yönetimin ek görev süresi alması, üyelerin aidat ödemeleri gibi maddeler kongre üyelerinde ciddi tartışmaya neden oldu.

İŞTE O MADDELERDEN BAZILARI

-Kayıtsız, şartsız tüzük hükümlerine ve kulüp düzenine uymak…

-Kulüp organlarınca alınan kararlara ve yapılan düzenlemelere uymak…

-Taşınmaz mallarla ilgili gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulması hususunda yönetim kuruluna yetki vermek.

-Başkan ve Yönetim Kurulu, Seçimli Genel Kurul tarafından 3 yıl için seçilir. Başkan olarak seçilen kişi, kesintisiz olarak en fazla 9 yıl seçilebilir.

-Olağanüstü genel kurul ile ara dönemde seçilen başkanlar için söz konusu sürenin hesaplanmasında ilk ara dönem dikkate alınmaz.

-Hakkında geçici çıkarma yaptırımı uygulanmış üyenin 3 tam yıl geçtikten sonra başkaca bir yaptırım almamış olmak kaydı ile yönetim kuruluna yazılı olarak başvurması halinde, Üyelik ve Sicil Kurulu tarafından söz konusu yaptırım sicilinden silinir. İşbu maddede belirtilen yaptırımı alan üyeler, yaptırım silininceye kadar kulüp organlarında görev alamazlar.

-Tüzüğün uyarma ve kınama yaptırımlarını gerektiren hallerde fiil ve failin öğrenildiği tarihten itibaren 3 ay ve her halde fiilin gerçekleştiği tarihten itibaren 1 yıl geçici çıkarma yaptırımını gerektiren haller yönünden ise 1 yıl içinde ve her halde fiilin gerçekleştiği tarihten itibaren 3 yıl disiplin kovuşturmasına konu edilmeyen söylem, eylem ve davranışlar, disiplin yaptırımları bakımından zaman aşımına uğrarlar. Ancak kesin çıkarma yaptırımı açısından zamanaşımı süresi uygulanmaz.





