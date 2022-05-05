Beşiktaş'ta Valentin Rosier, en ağır para cezasını aldı! Son maçtaki olayı...

Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisinde cezalı duruma düşen Valentin Rosier, para cezası aldı. Yıldız oyuncuyla toplantı yapan Valerien Ismael ve Ceyhun Kazancı, disiplin talimatnamesi gereğince Fransız oyuncuya 10 bin Euro para cezası verdi.

EN AĞIR CEZAYI ALDI

Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş, sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Zorlu derbi öncesinde birçok eksiği bulunan siyah beyazlılarda, Valentin Rosier ile ilgili flaş bir karar alındı.

Yıldız oyuncuyla toplantı yapan Valerien Ismael ve Ceyhun Kazancı, disiplin talimatnamesi gereğince Fransız oyuncuya 10 bin Euro para cezası verdi. Bu ücret, disiplin talimatnamesindeki en ağır ceza olarak biliniyor.



