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Beşiktaş'ta Valentin Rosier, en ağır para cezasını aldı! Son maçtaki olayı...

05.05.2022 15:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Valentin Rosier'e disiplin talimatnamesi gereğince 10 bin Euro para cezası verildi. Bu ücret, disiplin talimatnamesindeki en ağır ceza olarak biliniyor.

Beşiktaş'ta Valentin Rosier, en ağır para cezasını aldı! Son maçtaki olayı...
Valentin Rosier

Valentin Rosier

FRA Fransa
Yaş: 26 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisinde cezalı duruma düşen Valentin Rosier, para cezası aldı. Yıldız oyuncuyla toplantı yapan Valerien Ismael ve Ceyhun Kazancı, disiplin talimatnamesi gereğince Fransız oyuncuya 10 bin Euro para cezası verdi.

EN AĞIR CEZAYI ALDI

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Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş, sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Zorlu derbi öncesinde birçok eksiği bulunan siyah beyazlılarda, Valentin Rosier ile ilgili flaş bir karar alındı.

Yıldız oyuncuyla toplantı yapan Valerien Ismael ve Ceyhun Kazancı, disiplin talimatnamesi gereğince Fransız oyuncuya 10 bin Euro para cezası verdi. Bu ücret, disiplin talimatnamesindeki en ağır ceza olarak biliniyor.


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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Valentin Rosier
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