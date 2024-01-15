Beşiktaş'ta Valentin Rosier ile yollar ayrıldı! Bonservis bedelini gören taraftarlar büyük şok yaşadı

Beşiktaş'ta kadro dışı konumunda bulunan Rosier ile yollar ayrılıyor. Fransa'nın Nice kulübüyle anlaşma sağlayan yıldız oyuncunun bonservis bedeli şaşkına çevirdi.

2.8 MİLYON EURO AMA ZORUNLU DEĞİL

Sezon sonuna kadar Nice kulübüne kiralık olarak gidecek Rosier'in 2.8 milyon euro satın alma opsiyonu bulunacak. Bu opsiyonu ucuz bulan Beşiktaş taraftarlarına bir şok da opsiyonun zorunlu olmaması haberiyle geldi.

"SUDAN UCUZA GİTTİ"

Siyah-beyazlı taraftarlar Rosier için ''Sudan bile ucuza gitti'' şeklinde yorumlar yaptı. Fransız oyuncunun transferi kısa süre içinde resmen açıklanacak.





