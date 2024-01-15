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Beşiktaş'ta Valentin Rosier ile yollar ayrıldı! Bonservis bedelini gören taraftarlar büyük şok yaşadı

15.01.2024 17:40 | Son Güncelleme:
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Fransa'nın Nice kulübü, Rosier için kiralık + 2.8 milyon euro satın alma opsiyonu teklifi yaptı. Beşiktaş, Nice kulübüne oyuncuyla görüşebilirsiniz dedi ve anlaşma sağlandı.

Beşiktaş'ta Valentin Rosier ile yollar ayrıldı! Bonservis bedelini gören taraftarlar büyük şok yaşadı
Valentin Rosier

Valentin Rosier

FRA Fransa
Yaş: 28 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Beşiktaş'ta kadro dışı konumunda bulunan Rosier ile yollar ayrılıyor. Fransa'nın Nice kulübüyle anlaşma sağlayan yıldız oyuncunun bonservis bedeli şaşkına çevirdi.

2.8 MİLYON EURO AMA ZORUNLU DEĞİL

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Sezon sonuna kadar Nice kulübüne kiralık olarak gidecek Rosier'in 2.8 milyon euro satın alma opsiyonu bulunacak. Bu opsiyonu ucuz bulan Beşiktaş taraftarlarına bir şok da opsiyonun zorunlu olmaması haberiyle geldi.

"SUDAN UCUZA GİTTİ"

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Siyah-beyazlı taraftarlar Rosier için ''Sudan bile ucuza gitti'' şeklinde yorumlar yaptı. Fransız oyuncunun transferi kısa süre içinde resmen açıklanacak.

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