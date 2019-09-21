Beşiktaş'ta Victor Ruiz sahalardan 1 ay uzak kalacak

Süper Lig'de ilk 4 haftada sadece 1 galibiyet alan ve son olarak UEFA Avrupa Ligi'nde Slovan Bratislava'ya 4-2 yenilen Beşiktaş'a bir kötü haber de yeni stoperi Victor Ruiz'den geldi.

Beşiktaş'ın Slovan Bratislava ile oynadığı maçta sakatlanıp çıkan İspanyol stoperin 1 ay sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

YENİ STOPER TANDEMİ: NECİP - VIDA

Siyah beyazlı ekipte bir diğer stoper Enzo Roco'nun da sakatlığı bulunuyor. Beşiktaş'ta yaşanan bu stoper krizinin ardından stoper olarak Necip Uysal'ın oynaması bekleniyor.

Victor Ruiz, Süper Lig'de 4 maçta da forma giyerken tüm karşılaşmalarda 90 dakika sahada kalmıştı.



