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Beşiktaş'ta Vida'dan Gökhan Gönül'e flaş teklif... ''Bizimle kal''

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 20.07.2020 19:34 | Son Güncelleme

Süper Lig'in 33. haftasında derbide Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup eden Beşiktaş, ligi 3. sırada bitirme umudunu son haftaya taşıdı. Takımının ikinci golünü atan Gökhan Gönül'ün gole sevinmemesi dikkat çekmişti. Gökhan'ın takımdaki yakın arkadaşlarından Vida'da sosyal medyada tecrübeli futbolcuyla bir fotoğraf paylaşarak 'Bizimle kal' yazdı. Bu paylaşım kısa zamanda büyük yankı uyandırdı.

Beşiktaş'ta Vida'dan Gökhan Gönül'e flaş teklif... ''Bizimle kal''

Süper Lig'in 33. haftasında derbide Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup eden Beşiktaş, ligi 3. sırada bitirme umudunu son haftaya taşıdı. Takımının ikinci golünü atan Gökhan Gönül'ün gole sevinmemesi dikkat çekmişti.

Beşiktaş'ta sözleşmesi sona erecek olan Gökhan Gönül'le ilgili belirsizlik sürüyor. Henüz Beşiktaş yönetimiyle sözleşme konusunda anlaşma sağlayamayan ve adı eski takımı Fenerbahçe'yle anılan Gökhan Gönül, dünkü derbide de gösterdiği iyi performansı 1 golle taçlandırdı. Tecrübeli futbolcunun gole sevinmemesi transfer iddialarını güçlendirdi.

Gökhan'ın takımdaki yakın arkadaşlarından Vida'da sosyal medyada tecrübeli futbolcuyla bir fotoğraf paylaşarak 'Bizimle kal' yazdı.Tecrübeli sağ bekle Beşiktaş yönetiminin haftaya sona erecek lig sonrası tekrar görüşme yapması bekleniyor.

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