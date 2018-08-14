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Beşiktaş'ta Vida ve Negredo'ya yeni teklif

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 14.08.2018 09:07 | Son Güncelleme

Beşiktaş, özellikle döviz kurlarındaki yükseliş nedeniyle mali disiplini sağlamak amacıyla bazı oyuncuları elinden çıkartmaya sıcak bakıyor.

Beşiktaş'ta Vida ve Negredo'ya yeni teklif

Dünya Kupası’nda gösterdiği performansla büyük beğeni kazanan Vida’nın, son anda Arsenal’e transferi yatmıştı. Ancak Hırvat stoper için şu anda Sevilla ve bir İtalyan kulübünün devrede olduğu belirtiliyor. Beşiktaş yönetiminin gelen teklifleri yetersiz bulduğu ve yükseltilmesini istediği konuşuluyor.

VALLECANO NEGREDO'NUN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

Satışı gündemde olan bir diğer oyuncu da Negredo. İspanya’ya dönmek isteyen golcü oyuncu henüz kulüp bulabilmiş değil. Ancak Beşiktaş oyuncu için istediği 3 milyon euroluk bonservis bedelinde indirime gitmeye sıcak bakıyor. Negredo’yu isteyen tek kulübün ise R.Vallecano olduğu belirtiliyor. (AKŞAM)

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Beşiktaş vida Spor Toto Süper Lig negredo

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Zamanında satacaktın bekledin de ne oldu ? Domagoj 25M € getirseydi köşeydiniz.
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