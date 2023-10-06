Beşiktaş'ta yapılan toplantı sonrası istifa kararı iddiası! Alınan yenilgi sonrası ortalık yangın yeri...

Beşiktaş’ta Lugano maçının ardından yapılan olağanüstü yönetim kurulu toplantısı 4 saat sonunda sona erdi. Toplantının ardından başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulu üyeleri açıklama yapmadan stadyumdan ayrıldı.

İSTİFAYA DAVET ETTİLER

UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu 2’nci maçında 2-0 öne geçtiği karşılaşmada İsviçre ekibi Lugano’ya 3-2 mağlup olan Beşiktaş’ta olağanüstü bir gece yaşandı. Karşılaşma öncesi ve sırasında siyah-beyazlı yönetimi istifaya davet eden taraftarlar, 3-2’lik mağlubiyetin ardından hem yönetim kurulu üyelerine hem de futbolculara tepki gösterdi. Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından uzun süre stadyumdan ayrılmayan siyah-beyazlı taraftarlar, başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulu üyelerini istifaya davet etti.

4 SAATLİK OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI

Karşılaşmanın hemen ardından yönetim kurulu üyeleri ve başkan Ahmet Nur Çebi, Tüpraş Stadyumu’nda 2 saate yakın bir toplantı gerçekleştirdi. Bu toplantıda herhangi bir karar alınmazken, karşılaşma sonrasında stadyumdan ayrılmayan teknik direktör Şenol Güneş ile başkan Ahmet Nur Çebi bir araya geldi. İkilinin 1 saatlik görüşmesinin ardından teknik direktör Şenol Güneş stadyumdan ayrıldı. Bu toplantının ardından başkan Çebi ve yönetim kurulu üyeleri yaklaşık 1 saatlik bir toplantı daha gerçekleştirdi. Saat 02.00 sıralarında toplantı sona ererken, yöneticiler ve başkan Çebi de stadyumdan ayrıldı. Toplantı sonrasında yönetim kurulu üyeleri ve başkan Çebi’nin herhangi bir açıklama yapmadan stadyumdan ayrılması dikkat çekti.

İSTİFA KARARI İDDİASI

Sosyal medyada çıkan haberlere göre, Ahmet Nur Çebi'nin baskılardan dolayı istifa kararı aldığı ve olağanüstü kongre kararı alarak seçime gideceği ifade edildi.

“BİR EKSİKLİK VARSA, O BENİM EKSİKLİĞİM”

Maç sonunda açıklamalarda bulunan Şenol Güneş, “Bizim için sürpriz bir sonuç oldu. Rakiplere için de öyle. Tam tersini düşündük. Buradaki sonuçla gruptaki avantajı çoğaltmak istiyorduk. Oyun da istediğimiz gibi gidiyordu. Kırmızı kart sonrası direnmeye çalıştık. 80’den sonra goller gelince direncimiz kırıldı. Sonra savunmaya çalıştık, gollerle direncimiz kırıldı. Sözün bittiği bir yerdeyiz. Beklemediğimiz bir sonuç çıktı. Seyircimizin önünde, onlara umudumuzu anlatmaya çalıştık. Bugün iki yönlü oyunu iyi taşıdığımızı düşünüyorum. Kırmızı sonrası yorgunluk da oldu. Golle direncimiz kırıldı. Bir eksiklik varsa, o benim eksikliğim. Bugünkü oyunumuz, bu oyuncularla bu maçı kazanmaya yeterliydi. Taraftarımızdan özür diliyorum. Bugün bu statta bu duruma düşmek, söylenecek bir söz bulunamaz. Yönetime olumuz tezahüratlar oldu. Şartlar ne olursa olsun kazanmamız gereken bir maçı kaybettik” ifadelerini kullandı.

“KAYBETTİĞİMİZ MAÇLARLA TRAVMA YAŞADIĞIMIZI SÖYLÜYORUM”

Futbolcularla arasında herhangi bir sorun olup olmadığına ilişkin ise tecrübeli çalıştırıcı, “Benim bir sorunum yok, oyuncunun da olduğunu düşünmüyorum. Bana yansıyan olumsuz bir şey yok. 2-0 öndeyken 3-2 oldu. Eksikler var, tercihlere bağlı sıkıntılar olabilir. Fiziksel dalgalanmalar olabilir. Geçen sene daha dinamikti, bu sene özellikle son bölümlerde kaybettiğimiz maçlarla travma yaşadığımızı söylüyorum. Toparlanmak için her türlü desteği vermek lazım. Taraftar da yönetim de herkes verecek” cümlelerine yer verdi.

