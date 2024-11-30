Beşiktaş'ta yaşanan krizin perde arkasını anlattı! İbrahim Üzülmez'den Beşiktaş yönetimine açık çek: "Çağırsınlar koşa koşa gelirim, 1 hafta bile çalışmaya hazırım"

Beşiktaş futbol takımının efsanesi ve eski kaptanı İbrahim Üzülmez, siyah-beyazlılarda yaşanan son durumu Mynet Spor'a değerlendirdi. Takımın içinde bulunduğu durumdan dolayı çok üzgün olduğunu ifade eden İbrahim Üzülmez, Beşiktaş'ın kendisine ihtiyacı olduğu anda para bile konuşmayacağı ve hatta gerekirse 1 hafta bile olsa takıma yardım etmek için elinden geleni yapabileceğini söyledi.

Mynet Spor - Emre ŞEN

"ÇAĞIRSINLAR, KOŞA KOŞA GELİRİM, PARA FALAN KONUŞMAM"

Beşiktaş'ın içinde bulunduğu durumdan dolayı eski kaptan olarak çok üzüntü duyduğunu dile getiren İbrahim Üzülmez, "Ben bu takımı yönetebilecek tecrübeye fazlasıyla sahibim. Bu güne kadar bu teklif neden gelmedi ben de bilmiyorum. Size şunu söyleyeyim, Beşiktaş'ta görev aldığım dönemlerde, 1 kuruş bile menajerlik ücreti almayan tek oyuncuyum. Beşiktaş'ın tek kuruşunu başkasına yedirmem. Yeri geldi 7-8 ay paramı almadım, ağzımı açmadım. Çağırsınlar yarın imzayı atarım. Boş sözleşme imzalarım. 1 hafta sonra ayrıldık desinler ceketimi alır giderim. Beşiktaş için ne gerekiyorsa yapmaya hazırım." dedi.

"ŞAMPİYONLUK SÖZÜ VERMEDİM, ÇOK YANLIŞ BİR SÖYLEMDİR"

Hasan Arat'ın açıklamaları hakkında konuşan İbrahim Üzülmez, "Eski başkan iki gün önce çıktı konuştu ve buraya gelirken şampiyonluk sözü vererek gelmedim dedi. Bu çok ama çok yanlış bir söylemdir. Beşiktaş ne durumda olursa olsun şampiyonluğa oynar. Siz sezon başında bu cümleleri kurarsanız, oyuncular zaten kendini salar. Camia içindeki tüm küskünlükler ortaya çıktı bu açıklamadan sonra." dedi.

"İDDİALAR YENİLİR, YUTULUR CİNSTEN DEĞİL!"

Samet Aybaba'nın basın toplantısına değinen İbrahim Üzülmez, "Bugün söylenen iddialar kanımı dondurdu. Söylenen şeyler yenilir yutulur cinsten değil. Samet hoca bazı isimler verdi. Yaşananları hayretle izliyorum. Friedel denen kişi, Giovanni van Bronckhorst ile taktik tahtasında konuşuyorlarmış. Samet Aybaba'nın iddiası bu. Ben o zaman Giovanni van Bronckhorst'a sorayım. Sen bu takımın teknik direktörü değil misin? Oyuncular bu olayı gördüğü zaman zaten güven kaybı olur. Bu takımın hocası kim diye sorgulamaya başlarlar. Bu iddialara cevap verilmesi lazım." dedi.

"HER FUTBOLCU SATIŞINDAN %2.5 PAY ALACAKMIŞ"

Sözlerine devam eden İbrahim Üzülmez, "Samet hocanın iddiasına göre, Friedel her oyuncunun satışından %2.5 pay alacakmış. Bunlar kan donduran iddialar. Bu adamı kim getirdi? Bu Friedel denen adam kim? Beşiktaş'a ne verebilir? Birisi acil olarak çıkıp cevap vermeli ve bütün olanları aydınlatmalı." ifadelerini kullandı.

"YERİ GELDİ 6-7 AY PARA ALMADIM"

Beşiktaş'ta görev yaptığı süre hakkında konuşan Üzülmez, "Ben yeri geldi 6-7 ay paramı almadım. Çıkıp sonuna kadar mücadele ettim. Beşiktaş ruhu apayrı bir ruhtur. Her sene 15-20 milyon Euro harcanıp oyuncu alamazsın. Maliyetler ortada. Oyuncuların verdikleri ortada.

"TAKIMDA LİDER ÖZELLİKLİ OYUNCU YOK"

Beşiktaş futbol takımı hakkında konuşan Üzülmez, "Bir futbol takımında lider özellikli oyuncular olmalı. Beşiktaş'ta özellikle lider özellikli Türk futbolcu yok. Söyleyebilir misiniz kim var? Bu takımda net bir kanat oyuncusu yok. Chamberlain diye bir oyuncu var. O kadar para alıyor nerede? Saha içinde kavgacı bir takım ortaya çıkmadı. Rafa Silva ve Gedson üzerinden oyun kurmaya çalışan bir takım var. Koskoca takımı 2 oyuncuya emanet edemezsiniz. Rakipler sizi çok kolay bir şekilde çözer. Son haftalarda fiziksel olarak da düştüler. Antrenmanlar metotları neydi bilmiyorum ama orada da bir sorun var." ifadelreini kullandı.

"BEŞİKTAŞLI OLARAK ÇOK ÜZÜLÜYORUM"

Puan farkı hakkında konuşan Üzülmez, "Bir Beşiktaşlı olarak çok üzülüyorum. Bu haftalarda puan farkının bu kadar açılmaması lazım. Lider özellikli oyuncuların olmaması buna sebebiyet veriyor. Hocanın da suçu vardır elbette. Beşiktaş'ın küllerinden doğması gerekiyor. Özellikle takımda kanat oyuncusunun olmadığını yeniden belirtmek isterim." açıklamasını yaptı.