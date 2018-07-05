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Beşiktaş'ta yeni formalar satışa çıkarıldı

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 05.07.2018 13:34 | Son Güncelleme

Beşiktaş Futbol Takımı'nın 2018-2019 sezonunda giyeceği formalar taraftarlar için satışa sunuldu.

Beşiktaş'ta yeni formalar satışa çıkarıldı

Siyah-beyazlı kulüp ve adidas iş birliğiyle geliştirilen takımın 2018-2019 sezonunda giyeceği forma setinde beyaz, kırmızı ve siyah-gri renkte ürünler yer alıyor.

Formaların fiyatları yetişkinler için 189, çocuklar için de 139 lira olarak belirlendi.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Takımı Spor Toto Süper Lig Beşiktaş

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