SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Beşiktaş'ta yeni hoca kim olacak? Sergen Yalçın derken...

Beşiktaş'ta yeni hoca kim olacak? Sergen Yalçın derken...

06.10.2023 12:44 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'ta Şenol Güneş'ın ardından teknik direktörlük görevi için Rıza Çalımbay favori olarak gösteriliyor. Siyah-beyazlı taraftarlar ise Sergen Yalçın'ın yeniden takımın başına geçmesi için yoğun baskı kuruyor.

Beşiktaş'ta yeni hoca kim olacak? Sergen Yalçın derken...

Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevine kimin getirileceği büyük merak konusu olmuş durumda. Siyah-beyazlı yönetimin gönlünde yatan aday ortaya çıktı.

RIZA ÇALIMBAY İSTENİYOR

f3fb139bfa3a4cd1b03aae619a5eada5

Ahmet Nur Çebi'nin takımın başına Rıza Çalımbay'ı getirmek istediği öğrenildi. Sivasspor'dan ayrıldıktan sonra kulüpsüz konumda bulunan deneyimli çalıştırıcının da gelecek teklifi kabul edebileceği öğrenildi.

TARAFTARLAR SERGEN YALÇIN'I İSTİYOR

17729048-728xauto

Beşiktaş taraftarı ise takımın başında yeniden Sergen Yalçın'ı görmek istiyor. Ahmet Nur Çebi yönetiminin de Sergen Yalçın ismine sıcak olduğu gelen haberler arasında...

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Beşiktaş'ta Şenol Güneş, görevinden istifa etti!Beşiktaş'ta Şenol Güneş, görevinden istifa etti!
Süper Lig ekibinden Tudor hamlesi!Süper Lig ekibinden Tudor hamlesi!
Mehmet Büyükekşi açıklamalarda bulundu! ''Organize bir olaydı''Mehmet Büyükekşi açıklamalarda bulundu! ''Organize bir olaydı''
Anahtar Kelimeler:
Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Şenol Güneş Ahmet Nur Çebi beşiktaş atan

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Yata yata şampiyonluk kovalıyorlar

Yata yata şampiyonluk kovalıyorlar

Rahatlık, tarz, konfor bir arada! Camper'ın sevilen modeli indirimde

Rahatlık, tarz, konfor bir arada! Camper'ın sevilen modeli indirimde

Karısını eski kocasıyla kiraladıkları evde yakaladı! Öfkeden deliye döndü

Karısını eski kocasıyla kiraladıkları evde yakaladı! Öfkeden deliye döndü

14 yaşındaki çocuk dehşet saçtı: 3 ölü

14 yaşındaki çocuk dehşet saçtı: 3 ölü

Crocs, Levi's, Puma ve dahası! Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

Crocs, Levi's, Puma ve dahası! Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.