Beşiktaş'ta yeni hoca kim olacak? Sergen Yalçın derken...

Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevine kimin getirileceği büyük merak konusu olmuş durumda. Siyah-beyazlı yönetimin gönlünde yatan aday ortaya çıktı.

RIZA ÇALIMBAY İSTENİYOR

Ahmet Nur Çebi'nin takımın başına Rıza Çalımbay'ı getirmek istediği öğrenildi. Sivasspor'dan ayrıldıktan sonra kulüpsüz konumda bulunan deneyimli çalıştırıcının da gelecek teklifi kabul edebileceği öğrenildi.

TARAFTARLAR SERGEN YALÇIN'I İSTİYOR

Beşiktaş taraftarı ise takımın başında yeniden Sergen Yalçın'ı görmek istiyor. Ahmet Nur Çebi yönetiminin de Sergen Yalçın ismine sıcak olduğu gelen haberler arasında...

