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Beşiktaş'ta yeni transfer, geldiği gibi gidiyor! Taraftarların tepkisini çekmişti...

26.08.2023 10:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trendyol Süper Lig'e 2 haftada 4 puanla başlayan, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında ise Dinamo Kiev'i 3-2 mağlup eden Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor. Siyah - beyazlıların sezon başında 4 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Jean Onana için sürpriz bir talip ortaya çıktı. İşte detaylar...

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'e konuk olan Beşiktaş, son dakikada bulduğu golle rakibini 3-2 mağlup ederek avantajı cebine koymuştu. Sezon başında kadrosuna birçok futbolcu katan Kara Kartal, Jean Onana için 4 milyon euro bonservis bedeli ödemişti.

GENOA'DAN SÜRPRİZ TEKLİF

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Fransız ekibi Lens'ten Beşiktaş'a katılan Kamerunlu futbolcu için sıcak bir gelişme yaşandı. İtalyan basınının haberine göre Serie A ekibi Genoa, Onana için Beşiktaş ile temasa geçti.

GILARDINO ÇOK İSTİYOR

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Genoa Teknik Direktörü Alberto Gilardino'nun bu transferi çok istediği ifade edildi. Siyah - beyazlılarda gösterdiği performansla taraftarların tepkisini çeken 23 yaşındaki futbolcu için ise yönetimin vereceği karar merak ediliyor.

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 6 resmi maça çıkan Onana, 1 asistlik bir performans gösterdi.

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