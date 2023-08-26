Beşiktaş'ta yeni transfer, geldiği gibi gidiyor! Taraftarların tepkisini çekmişti...

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'e konuk olan Beşiktaş, son dakikada bulduğu golle rakibini 3-2 mağlup ederek avantajı cebine koymuştu. Sezon başında kadrosuna birçok futbolcu katan Kara Kartal, Jean Onana için 4 milyon euro bonservis bedeli ödemişti.

GENOA'DAN SÜRPRİZ TEKLİF

Fransız ekibi Lens'ten Beşiktaş'a katılan Kamerunlu futbolcu için sıcak bir gelişme yaşandı. İtalyan basınının haberine göre Serie A ekibi Genoa, Onana için Beşiktaş ile temasa geçti.

GILARDINO ÇOK İSTİYOR

Genoa Teknik Direktörü Alberto Gilardino'nun bu transferi çok istediği ifade edildi. Siyah - beyazlılarda gösterdiği performansla taraftarların tepkisini çeken 23 yaşındaki futbolcu için ise yönetimin vereceği karar merak ediliyor.

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 6 resmi maça çıkan Onana, 1 asistlik bir performans gösterdi.

