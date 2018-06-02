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Beşiktaş'ta yeni transfer rotası Bryan Ruiz

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 02.06.2018 09:02 | Son Güncelleme

Sporting ile sözleşmesi sona eren Bryan Ruiz için görüşmelerin tam gaz sürdüğü iddia edildi. Talisca'nın boşluğunu Ruiz ile doldurmak isteyen Beşiktaş tüm şartları zorlayacak.

Beşiktaş'ta yeni transfer rotası Bryan Ruiz

Beşiktaş transferde arayışlarını aralıksız olarak sürdürürken yönetimin Bryan Ruiz'i listenin ilk sırasına aldığı ortaya çıktı.

Siyah- Beyazlı yönetim takımdan ayrılan Brezilyalı futbolcu Talisca'nın boşluğunu doldurmaya çalışırken Portekiz basını Beşiktaş'ın ilk hedefinin Kosta Rikalı orta saha oyuncusu olduğunu okurlarıyla paylaştı.

BİRÇOK KULÜP ONUN PEŞİNDE

32 yaşındaki oyuncuya Beşiktaş dışında ABD ve Meksika'dan teklifler olduğu öğrenilirken Kosta Rika'lı yıldızın Beşiktaş'ı ilk tercih olarak gördüğü öne sürüldü. Bryan Ruiz geçtiğimiz sezon 2 gol 2 asistle oynadı.

SON 2 SEZONDUR HEP GÜNDEMDEYDİ

Beşiktaş Yönetimi, son 2 sezonda da Bryan Ruiz'i gündemine almış ancak bu transfer bir türlü gerçekleşmemişti. Bu oyuncunun Portekiz kulübü Sporting Lizbon'la sözleşmesi bittiği için yönetim transfer halinde bonservis bedeli ödemeyecek.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Spor Toto Süper Lig Bryan Ruiz

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Fenerbahçe’de oynamış mıydı bu :))
evet sekiztaşta bi bomba patlıcak ama dur bakalım ne.
bari yalan haber bari yapmayın yaa, beşiktaş adamla 3-4 sene önce ilgilendi geçti gitti. bunu kim ne yapsın...
2 gol 2 asist kaçırmamak lazım
boş adam
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