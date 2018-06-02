Beşiktaş'ta yeni transfer rotası Bryan Ruiz

Beşiktaş transferde arayışlarını aralıksız olarak sürdürürken yönetimin Bryan Ruiz'i listenin ilk sırasına aldığı ortaya çıktı.
Siyah- Beyazlı yönetim takımdan ayrılan Brezilyalı futbolcu Talisca'nın boşluğunu doldurmaya çalışırken Portekiz basını Beşiktaş'ın ilk hedefinin Kosta Rikalı orta saha oyuncusu olduğunu okurlarıyla paylaştı.
BİRÇOK KULÜP ONUN PEŞİNDE
32 yaşındaki oyuncuya Beşiktaş dışında ABD ve Meksika'dan teklifler olduğu öğrenilirken Kosta Rika'lı yıldızın Beşiktaş'ı ilk tercih olarak gördüğü öne sürüldü. Bryan Ruiz geçtiğimiz sezon 2 gol 2 asistle oynadı.
SON 2 SEZONDUR HEP GÜNDEMDEYDİ
Beşiktaş Yönetimi, son 2 sezonda da Bryan Ruiz'i gündemine almış ancak bu transfer bir türlü gerçekleşmemişti. Bu oyuncunun Portekiz kulübü Sporting Lizbon'la sözleşmesi bittiği için yönetim transfer halinde bonservis bedeli ödemeyecek.
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