Beşiktaş’ta yeni tüzük kabul edildi

Beşiktaş’ta kulübün yeni tüzüğün genel kurula sunulması ve oylanmasıyla ilgili Tüzük Tadili ile İlgili Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, Beşiktaş Tüpraş Stadyumu’nda gerçekleştirildi. Toplantıya Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Yönetim Kurulu Üyeleri, Divan Kurulu Üyeleri, Denetim Kurulu Üyeleri, kongre üyeleri ve basın mensupları katıldı. Siyah-beyazlıların yeni tüzüğü, toplantıya katılım sağlayan bin 115 kongre üyelesinin oylaması sonrası oy çokluğuyla kabul edildi.

Tüpraş Stadyumu’nda düzenlenen olağanüstü genel kurulda asil ve yedek üyeliklerde en az iki kadın üye zorunluluğu, Beşiktaş’ta forma giyen sporculara, şehit ve gazi ailelerine özel düzenlemeler, üye sayısının artırılabilmesi için referans olma yılının 3 yıla düşürülmesi, referans gösterme sınırının 35’e yükseltilmesi maddeleri de yeni tüzükle kabul edildi.

"BU KONGREDE BEŞİKTAŞ’I FARKLI YERLERE GÖTÜRECEĞİMİZ BELLİ OLDU"

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, kulübün yeni tüzüğünün kabul edilmesi dolayısıyla memnun olduğunu vurgulayarak, “Bu kongrede Beşiktaş’ı farklı yerlere götüreceğimiz belli oldu” dedi.

Beşiktaş’ta kulübün yeni tüzüğün genel kurula sunulması ve oylanmasıyla ilgili Tüzük Tadili ile İlgili Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, Beşiktaş Tüpraş Stadyumu’nda gerçekleştirildi. Siyah-beyazlıların yeni tüzüğü, kongre üyelerinin oylaması sonrası oy çokluğuyla kabul edildi. Toplantıda kapanış konuşmasını yapan Başkan Hasan Arat, şu ifadeleri kullandı:

“Ne demiştik başlarken, yağmur yağmasa gök kuşağını göremezdik. Güneş açmaya başladı. Bugün burada yağmur altında bekleyen binin üzerinde Beşiktaşlı, kulübün geleceğini inşa etti. Kalıpları yok etti. Bundan itibaren 18 yaşını doldurmuş her üniversiteli gencimiz kulübü üye olacak ve biz bunun ödemesini taksitlendireceğiz. Bu tüzükle gurur duyun. Kadınlarımız, şehit yakınlarımız, gazilerimiz, gençlerimiz gurur duysun. Bu kongrede Beşiktaş’ı farklı yerlere götüreceğimiz belli oldu. Bu tüzüğün hazırlanması ve sunulmasında emeği gecen herkese çok teşekkür ediyorum. Biz burayı büyüklerimizden emanet aldık. Bugün sizlerin sayenizde onaylandı ve gençlerimize bu mirası bırakıyoruz. Camiamıza hayırlı uğurlu olsun.”





