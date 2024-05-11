SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Beşiktaş’ta yeni tüzük kabul edildi

Beşiktaş’ta yeni tüzük kabul edildi

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
11.05.2024 19:03
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş’ta kulübün yeni tüzüğü, genel kurula sunulması ve oylanması sonucunda oy çokluğuyla kabul edildi.

Beşiktaş’ta yeni tüzük kabul edildi

Beşiktaş’ta kulübün yeni tüzüğün genel kurula sunulması ve oylanmasıyla ilgili Tüzük Tadili ile İlgili Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, Beşiktaş Tüpraş Stadyumu’nda gerçekleştirildi. Toplantıya Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Yönetim Kurulu Üyeleri, Divan Kurulu Üyeleri, Denetim Kurulu Üyeleri, kongre üyeleri ve basın mensupları katıldı. Siyah-beyazlıların yeni tüzüğü, toplantıya katılım sağlayan bin 115 kongre üyelesinin oylaması sonrası oy çokluğuyla kabul edildi.

Tüpraş Stadyumu’nda düzenlenen olağanüstü genel kurulda asil ve yedek üyeliklerde en az iki kadın üye zorunluluğu, Beşiktaş’ta forma giyen sporculara, şehit ve gazi ailelerine özel düzenlemeler, üye sayısının artırılabilmesi için referans olma yılının 3 yıla düşürülmesi, referans gösterme sınırının 35’e yükseltilmesi maddeleri de yeni tüzükle kabul edildi.

"BU KONGREDE BEŞİKTAŞ’I FARKLI YERLERE GÖTÜRECEĞİMİZ BELLİ OLDU"

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, kulübün yeni tüzüğünün kabul edilmesi dolayısıyla memnun olduğunu vurgulayarak, “Bu kongrede Beşiktaş’ı farklı yerlere götüreceğimiz belli oldu” dedi.

Beşiktaş’ta kulübün yeni tüzüğün genel kurula sunulması ve oylanmasıyla ilgili Tüzük Tadili ile İlgili Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, Beşiktaş Tüpraş Stadyumu’nda gerçekleştirildi. Siyah-beyazlıların yeni tüzüğü, kongre üyelerinin oylaması sonrası oy çokluğuyla kabul edildi. Toplantıda kapanış konuşmasını yapan Başkan Hasan Arat, şu ifadeleri kullandı:

“Ne demiştik başlarken, yağmur yağmasa gök kuşağını göremezdik. Güneş açmaya başladı. Bugün burada yağmur altında bekleyen binin üzerinde Beşiktaşlı, kulübün geleceğini inşa etti. Kalıpları yok etti. Bundan itibaren 18 yaşını doldurmuş her üniversiteli gencimiz kulübü üye olacak ve biz bunun ödemesini taksitlendireceğiz. Bu tüzükle gurur duyun. Kadınlarımız, şehit yakınlarımız, gazilerimiz, gençlerimiz gurur duysun. Bu kongrede Beşiktaş’ı farklı yerlere götüreceğimiz belli oldu. Bu tüzüğün hazırlanması ve sunulmasında emeği gecen herkese çok teşekkür ediyorum. Biz burayı büyüklerimizden emanet aldık. Bugün sizlerin sayenizde onaylandı ve gençlerimize bu mirası bırakıyoruz. Camiamıza hayırlı uğurlu olsun.”

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şampiyon Eyüpspor kupasını kaldırdı!Şampiyon Eyüpspor kupasını kaldırdı!
Kayserispor'un uçağına yıldırım isabet etti!Kayserispor'un uçağına yıldırım isabet etti!
Trendyol 1. Lig'de küme düşen son ekip belli oldu!Trendyol 1. Lig'de küme düşen son ekip belli oldu!
Anahtar Kelimeler:
beşiktaş kulübün
En Çok Okunan Haberler
O ilimizde dikkat çeken manzara!

O ilimizde dikkat çeken manzara!

Trendyol 1. Lig'de küme düşen son ekip belli oldu!

Trendyol 1. Lig'de küme düşen son ekip belli oldu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ‘emekli ikramiyesi’ raporu

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ‘emekli ikramiyesi’ raporu

Fenerbahçe'de Ali Koç, 1 dönem daha başkanlığa devam etme kararı aldı!

Fenerbahçe'de Ali Koç, 1 dönem daha başkanlığa devam etme kararı aldı!

Fenerbahçe maçı öncesi İstanbul'a hareket eden Kayserispor'un uçağına yıldırım isabet etti!

Fenerbahçe maçı öncesi İstanbul'a hareket eden Kayserispor'un uçağına yıldırım isabet etti!

Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan Dursun Özbek'in açıklamalarına sert cevap!

Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan Dursun Özbek'in açıklamalarına sert cevap!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Az çaba ile çok havalı görünün! Çok satan Levi's ürünleri burada

Az çaba ile çok havalı görünün! Çok satan Levi's ürünleri burada

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Versace, Hermes, Guess... Parfümlerde %50'ye varan indirim

Versace, Hermes, Guess... Parfümlerde %50'ye varan indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.