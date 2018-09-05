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Beşiktaş'ta yeniden başkan adayı olan Fikret Orman, dilekçesini teslim etti

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 05.09.2018 16:45 | Son Güncelleme

Beşiktaş Kulübü'nün 16 Eylül Pazar günü yapılacak olağanüstü genel kurulunda başkanlığa yeniden aday olan Fikret Orman, dilekçesini teslim etti.

Beşiktaş'ta yeniden başkan adayı olan Fikret Orman, dilekçesini teslim etti

Beşiktaş Kulübü'nün internet sitesinden yapılan açıklamada, başkan Fikret Orman'ın BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde düzenlenecek kongrede başkan adaylığı için dilekçe ve yönetim kurulu listesini divan başkanlık kuruluna sunduğu ifade edildi.

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Anahtar Kelimeler:
fikret orman Beşiktaş

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