Beşiktaş'ta yeniden başkan adayı olan Fikret Orman, dilekçesini teslim etti

Beşiktaş Kulübü'nün internet sitesinden yapılan açıklamada, başkan Fikret Orman'ın BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde düzenlenecek kongrede başkan adaylığı için dilekçe ve yönetim kurulu listesini divan başkanlık kuruluna sunduğu ifade edildi.

