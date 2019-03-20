SPOR

Beşiktaş'ta yerlilerden hücuma büyük katkı

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 20.03.2019 11:32 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısındaki 9 maçta 23 gol atan Beşiktaş, bunların 12'sini yerli oyuncularla buldu.

Beşiktaş'ta yerlilerden hücuma büyük katkı

Spor Toto Süper Lig'de ilk iki için mücadele veren Beşiktaş, ligin ikinci yarısında yerli oyuncularının katkısıyla hücumda etkili oldu. Beşiktaş'ın ligin ilk yarısında yaptığı maçlarda yabancı oyuncular hücumda daha iyi performans gösterirken, sezonun ikinci bölümünde yerliler gol yollarında öne çıktı.

Süper Lig'in ikinci devresindeki 9 maçta 23 gol atan siyah-beyazlı ekip, yerli isimlerle daha çok sonuca gitti. Türk oyuncular, söz konusu gollerin 12'sini atarken, yabancı futbolcular 10 golde kaldı. Beşiktaş'ın bir golünü ise rakip oyuncu kendi kalesine attı. Beşiktaş'ta sezonun ikinci bölümünde Burak Yılmaz 6 golle en etkili isim olurken, Dorukhan Toköz 3, Gökhan Gönül 2 ve Caner Erkin bir kez fileleri havalandırdı.

İLK YARIYI ŞİMDİDEN GEÇTİLER

Siyah-beyazlı ekibin yerli oyuncuları, gol sayısında şimdiden ilk yarıyı geride bıraktı. Beşiktaş, birinci devredeki 17 maçta 28 gol kaydederken, Türk isimler 9 kez gol sevinci yaşayabildi. Siyah-beyazlılarda söz konusu bölümde Mustafa Pektemek 5, Güven Yalçın 2, Gökhan Gönül ile Oğuzhan Özyakup birer gol attı.

BURAK YILMAZ ETKİSİ

Beşiktaş'ta yerli oyuncuların hücumdaki katkısını artıran etken Burak Yılmaz oldu. Ara transfer döneminde kadroya dahil edilen deneyimli oyuncu, 6 golle takımının ikinci yarıdaki en golcü ismi olarak öne çıktı.

GOL ATAN YABANCILAR AYRILDI

Siyah-beyazlı ekipte Süper Lig'in ilk yarısında skora daha çok katkı yapan Ryan Babel, Vagner Love ve Pepe, ikinci devre öncesinde takımdan ayrıldı. Beşiktaş'ın ilk yarıdaki 28 golünün 18'ini yabancı oyuncular kaydetti. Siyah-beyazlıların bir golünü ise rakip oyuncu kendi kalesine attı. Ryan Babel, Beşiktaş'ta bu sezon 4 gol atarken, Vagner Love ile Pepe üçer kez fileleri havalandırmıştı.

PARTNERÜnlü yıldız çöp atmaya iç çamaşırıyla gidince...Ünlü yıldız çöp atmaya iç çamaşırıyla gidince...
Ünlü teknik adam açıkladı: Beşiktaş için hazırımÜnlü teknik adam açıkladı: Beşiktaş için hazırım
Beşiktaş'ın yıldızından ayrılık açıklamasıBeşiktaş'ın yıldızından ayrılık açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Beşiktaş Göztepe burak yılmaz

En Çok Okunan Haberler

Denizli'de şiddetli deprem!

Denizli'de şiddetli deprem!

Başkentte 'hayalet' yakalandı!

Başkentte 'hayalet' yakalandı!

Yıldız futbolcudan ayrılık kararı

Yıldız futbolcudan ayrılık kararı

Dünya futbol tarihinin en iyileri belli oldu!

Dünya futbol tarihinin en iyileri belli oldu!

Barça ve ManU beğenmemişti! Şimdi 25 takım istiyor

Barça ve ManU beğenmemişti! Şimdi 25 takım istiyor

G.Saray'ın yeni forması ortaya çıktı

G.Saray'ın yeni forması ortaya çıktı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Vodafone Park'ta Şenol Güneş'e büyük şok

Vodafone Park'ta Şenol Güneş'e büyük şok

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Derbiye damga vuran görüntü! Gözyaşı...

Derbiye damga vuran görüntü! Gözyaşı...

Derbide ilginç an! Golü attı, sevinmedi

Derbide ilginç an! Golü attı, sevinmedi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Beşiktaş'ta yerlilerden hücuma büyük katkı

Yerlilerden hücuma büyük katkı

Mehmet Özdilek: Beşiktaş için hazırım

Ünlü teknik adam açıkladı: Beşiktaş için hazırım

Jeremain Lens'ten ayrılık açıklaması

Beşiktaş'ın yıldızından ayrılık açıklaması

Fikret Orman'dan 116. yıl mesajı

Fikret Orman'dan 116. yıl mesajı

Beşiktaş'la ilgili bomba iddia! İstifa etti ama...

Beşiktaş'la ilgili bomba iddia!

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz durdurulamıyor!

Burak Yılmaz durdurulamıyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.