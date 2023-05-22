SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Beşiktaş'ta yıldız isim ameliyat edildi! Apandisit...

Beşiktaş'ta yıldız isim ameliyat edildi! Apandisit...

22.05.2023 18:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Adana Demirspor'a konuk olan Beşiktaş, sahadan 4-1'lik üstünlükle ayrılmıştı. Üst üste 6. galibiyetini alan siyah - beyazlılarda Ersin Destanoğlu'nun ameliyat edildiği açıklandı.

Beşiktaş'ta yıldız isim ameliyat edildi! Apandisit...

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Adana Demirspor'a konuk oldu. Siyah - beyazlılar, 1-0 geriye düştüğü maçta sahadan 4-1'lik üstünlükle ayrılmış ve galibiyet serisini 6 maça yükseltmişti. Kara Kartal'da sıcak bir gelişme yaşandı.

Beşiktaş Kulübü, kaleci Ersin Destanoğlu'nun ameliyat edildiğini duyurdu.

FwvPbNcXsAII4Cp

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Bugün sabah saatlerinde şiddetli karın ağrısı şikayeti bulunan futbolcumuz Ersin Destanoğlu'na akut apandisit teşhisi konmuş olup, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde Prof. Dr. Murat Gönenç tarafından laparoskopik appendektomi ameliyatı uygulanmıştır. Ersin Destanoğlu'na geçmiş olsun dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz." denildi.

AA-20220917-28925234-28925231-ISTANBULSPOR_BESIKTAS (Large)

Sağlık durumu iyi olan Ersin'in rehabilitasyon sürecine en kısa sürede başlanacağı aktarıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şenol Güneş ateş püskürdü!Şenol Güneş ateş püskürdü!
Anahtar Kelimeler:
Ersin Destanoğlu ameliyat beşiktaş spor spor toto beşiktaş, spor tot süper li spor to iyet da, yapılan açıklama

En Çok Okunan Haberler

'Gönüllü dönüş' ve 'gerekirse zorla' ifadeleri damga vurdu

'Gönüllü dönüş' ve 'gerekirse zorla' ifadeleri damga vurdu

Sinan Oğan 2. tur kararını açıkladı!

Sinan Oğan 2. tur kararını açıkladı!

Şampiyonluk kutlamasına iç çamaşırsız geldi!

Şampiyonluk kutlamasına iç çamaşırsız geldi!

Icardi'den Jorge Jesus'a gönderme...

Icardi'den Jorge Jesus'a gönderme...

Mali usulsüzlük gerekçesiyle Juventus'a 11 puan silme cezası istendi

Mali usulsüzlük gerekçesiyle Juventus'a 11 puan silme cezası istendi

Kim Min-Jae'nin yeni adresi belli oldu!

Kim Min-Jae'nin yeni adresi belli oldu!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Köpek balığı saldırısı saniye saniye kamerada! Bir anda denizden fırladı

Köpek balığı saldırısı saniye saniye kamerada! Bir anda denizden fırladı

Her şey normaldi! Bir anda arabadan silahıyla çıkıp polislere...

Her şey normaldi! Bir anda arabadan silahıyla çıkıp polislere...

Jack Jones boxer setlerinde %40'a varan indirim! Bu fırsat kaçmaz

Jack Jones boxer setlerinde %40'a varan indirim! Bu fırsat kaçmaz

Hasta eşini öldürdüğünü itiraf etti! Sözleri herkesi şaşkına çevirdi

Hasta eşini öldürdüğünü itiraf etti! Sözleri herkesi şaşkına çevirdi

Transparan bluzuyla şov yaptı! Göğüslerinin gözükmesine aldırmadı

Transparan bluzuyla şov yaptı! Göğüslerinin gözükmesine aldırmadı

Beyler kişisel bakımın en önemli adımı, saç ve sakal tıraşı! Sizin için en iyi tıraş makinelerini seçtik

Beyler kişisel bakımın en önemli adımı, saç ve sakal tıraşı! Sizin için en iyi tıraş makinelerini seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.