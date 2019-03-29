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Beşiktaş'ta yükselen değer Dorukhan Toköz

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 29.03.2019 14:10 | Son Güncelleme

Beşiktaş, Dorukhan Toköz'ün bu sezon gerçekleştirdiği yükselişin gururunu yaşıyor.

Beşiktaş'ta yükselen değer Dorukhan Toköz

Geçen yaz transfer döneminde Eskişehirspor'dan sıfır bonservis bedeli ile transfer olan Dorukhan'ı, Beşiktaş'ın yıldız futbolcuları ilk antrenmanda tanımış ve kafalarında "Kim bu genç" sorusu geçmişti.

Beşiktaş Yönetimi'nin bu sürpriz transferine teknik direktör Şenol Güneş de 'maliyeti sıfır, riski yok' düşüncesi ile onay vermişti. Bu nedenle Dorukhan'ın forma şansı bulması da haftalar sonrasında gerçekleşti. Şenol Güneş de kadrosunda Atiba, Medel, Tolgay, Necip ve Oğuzhan gibi isimlerin olması nedeniyle Dorukhan'a haftalar sonra fırsat verdi.

Beşiktaş'ın tecrübeli orta saha oyuncularının sakatlık yaşamaları ve formsuz grafikleri de Dorukhan'ın şans bulmasını etkiledi. Yakaladığı her şansı olumlu değerlendiren genç futbolcu, özellikle oyun karakteri savunma olsa da hücuma da katkı sağlayarak dikkatleri üzerine çekti. Bu yükselen grafikle birlikte Şenol Güneş'in de Milli Takımın başına getirilmesi sonrası Dorukhan'a Ay Yıldızlı formanın yolu açıldı.

Geleceğin Milli Takımı oluşturulurken bu isimler arasında Dorukhan da listenin en başında yer aldı. Artık Avrupa kulüpleri de Dorukhan'ı yakın takibe alırken, Siyah Beyazlı kulübe oyuncunun menajeri aracılığıyla ilk gelen talep, İtalya'nın Genoa kulübünden 6 milyon euro olarak ortaya çıktı.

Ancak siyah-beyazlı başkan Fikret Orman'ın savunma oyuncularına 10 milyon euro üzeri bonservis bedeli verilen bu dönemde Dorukhan'ı 15 milyon eurodan aşağı bedelle kesinlikle bırakmayacağı biliniyor. Futbol borsasında Dorukhan 8 ay önce sıfır olan değerini çift haneli milyon euroların üzerine çıkararark adından söz ettirmeye devam ediyor.

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