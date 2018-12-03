Beşiktaş'ta yüzler gülüyor

Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde daha önce aldığı kötü sonuçlarla sıkıntılı günler geçiren siyah-beyazlı ekip, 9 günlük yorucu takvimdeki galibiyetlerle sıkıntılarını atlattığı yönünde sinyaller verdi. Ligin 12. haftasında sahasında Demir Grup Sivasspor'a 2-1 yenilerek sıralamada gerilere düşen Beşiktaş, son 2 haftada ise üst üste galibiyetlerle üst sıralara tırmanmayı başardı. Süper Lig'in 13. haftasında 24 Kasım'da deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 4-1 mağlup eden Beşiktaş, 14. haftadaki derbi mücadelesinde ise dün Galatasaray'a 1-0 üstünlük kurmayı başardı ve puanını 24'e çıkardı. Söz konusu periyotta ligde bir deplasman ve bir derbi galibiyetine imza atan siyah-beyazlılar, böylece Galatasaray ile puanları eşitleyip 30 puanlı Medipol Başakşehir ile de farkı 6'ya kadar düşürdü. Beşiktaş, ayrıca önemli bir UEFA Avrupa Ligi galibiyetine imza attı. I Grubu'nda sahasında Genk'e 4-2 mağlup olarak son sıraya kadar gerileyen siyah-beyazlılar, 9 günlük periyotta 29 Kasım'da deplasmanda Sarpsborg'u 3-2 yenerek 2. sıraya tırmandı ve gruptan çıkma şansını arttırdı.

YORUCU TEMPODA SERİ GALİBİYETLER

Sezonun ilk 4 maçını kazandıktan sonra inişli çıkışlı grafik çizen siyah-beyazlı takım, bu sorununu da 9 günlük yoğun periyottaki seri galibiyetlerle sonlandırdı. Beşiktaş, özellikle MKE Ankaragücü maçı öncesinde ligde ve Avrupa'daki 8 karşılaşmada kötü sonuçlarıyla dikkati çekti. Kötü günler geçirdiği bu 8 maçta sadece bir kez galibiyet sevinci yaşayabilen ve maçların 2'sini beraberlikle tamamlayan Beşiktaş, söz konusu dönemde rakiplerine 5 kez mağlup oldu. Siyah-beyazlı ekip, son 3 resmi karşılaşmasını kazanarak bu 8 maçtaki kötü sonuçları da unutturdu. DEPLASMAN SIKINTISINI ATLATTI

Bu sezon daha önce deplasman maçlarında sorun yaşayan Beşiktaş, 9 günlük periyotta rakip sahalardaki etkili performansıyla da dikkati çekti. MKE Ankaragücü ve Sarpsborg maçlarını dış sahada oynayan siyah-beyazlılar, bu karşılaşmalar öncesi rakiplerine 11 kez konuk olurken, sadece 2 galibiyet alabildi. Bu 11 maçın 5'inden beraberlikle ayrılan Beşiktaş, 4 karşılaşmayı yenilgiyle tamamladı.