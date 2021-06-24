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Beşiktaş'tan 10 numara hamlesi

24.06.2021 20:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın ile yeni sözleşme imzalanmasının ardından transfer çalışmalarına hız verildi. 10 numara transfer için planlama yapıldı. İşte ayrıntılar...

Beşiktaş'tan 10 numara hamlesi

Teknik direktör Sergen Yalçın, yeni sezon öncesinde Adem Ljajic'i kadrosunda düşünmediğini yönetime bildirdi. A Spor'un haberine göre, geçtiğimiz sezon performansından memnun olunmayan Adem Ljajic'i göndermek isteyen Beşiktaş, Ljajic'in menajerini İstanbul'a çağırma kararı aldı.

LJAJIC'İN AYRILIĞINA ONAY!

Adem Ljajic ve menajerine "Kendi geleceğiniz için iyi bir teklif gelmesi durumunda ayrılığa onay vereceğiz" kararını bildirecek. Siyah-beyazlılar, Adem Ljajic'in yerine getireceği 10 numarayı da belirledi.

LJAJIC'İN YERİNE TEIXEIRA

Beşiktaş, Adem Ljajic'in yerine Alex Teixeira'yı getirmek istiyor. Alex Teixeira'nın yakın arkadaşı olan Josef de Souza'nın bu transferde etkin rol oynaması bekleniyor.

JOSEF DE SOUZA DA DEVREDE

Beşiktaş, bonservisi elinde olan 31 yaşındaki Brezilyalı futbolcuya, Josef de Souza üzerinden haber yolladı.

3 YILLIK SÖZLEŞME ŞARTI

Alex Teixeira'nın imza atacağı kulüpten 3 yıllık sözleşme imzalayacağı ortaya çıktı. Ayrıca Brezilyalı'nın yıllık 3 milyon maaş istediği öğrenildi.

LJAJIC GİDERSE GELEBİLİR!

Siyah-beyazlılarda Adem Ljajic'in ayrılması halinde Alex Teixeira ile ilgili somut adımlar atılacak.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Adem Ljajic
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