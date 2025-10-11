SPOR

Beşiktaş'tan 2. Cengiz Ünder operasyonu! Sergen Yalçın o Fenerbahçeli'yi de istiyor... Tecrübeli isim de transfere onay verdi!

Beşiktaş, devre arası transfer dönemi öncesinde savunmasını güçlendirmek için harekete geçti. Teknik direktör Sergen Yalçın, lider özellikleriyle öne çıkan Çağlar Söyüncü’yü kadrosunda görmek istiyor. Siyah-Beyazlı yönetim, Fenerbahçe ile kiralama formülü üzerinden görüşmelere başlamaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

Berker İşleyen
Beşiktaş’ta devre arası transfer hareketliliği şimdiden başlamış durumda. Teknik direktör Sergen Yalçın, sezonun ikinci yarısı öncesinde özellikle savunma hattına lider bir ismin kadroya katılmasını yönetimden talep etti.

İLK HEDEF BELLİ OLDU

Deneyimli teknik adamın radarındaki isim, Fenerbahçe forması giyen milli stoper Çağlar Söyüncü. Sezon başında sarı-lacivertli ekibe katılan ancak beklenen süreleri alamayan 28 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş’ın transfer listesinde ilk sıraya yerleşti.

CENGİZ ÜNDER FORMÜLÜ

Beşiktaş yönetimi, geçtiğimiz dönemde Cengiz Ünder transferinde izlenen stratejiyi yeniden uygulamaya hazırlanıyor. Başkan Serdal Adalı ve ekibi, Sergen Yalçın’ın raporu doğrultusunda Fenerbahçe’nin kapısını çalacak ve Çağlar için kiralama teklifinde bulunacak. Yönetim, maliyet dengesini koruyarak transferi kısa sürede sonuçlandırmayı hedefliyor.

OYUNCU DA SICAK BAKIYOR

Bu sezon Fenerbahçe’de yalnızca 5 resmi maçta forma giyen ve 1 asist üreten Çağlar Söyüncü’nün de düzenli oynayabileceği bir takıma gitmeye sıcak baktığı belirtiliyor.

