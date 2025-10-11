Beşiktaş'tan 2. Cengiz Ünder operasyonu! Sergen Yalçın o Fenerbahçeli'yi de istiyor... Tecrübeli isim de transfere onay verdi!

Beşiktaş’ta devre arası transfer hareketliliği şimdiden başlamış durumda. Teknik direktör Sergen Yalçın, sezonun ikinci yarısı öncesinde özellikle savunma hattına lider bir ismin kadroya katılmasını yönetimden talep etti.

İLK HEDEF BELLİ OLDU

Deneyimli teknik adamın radarındaki isim, Fenerbahçe forması giyen milli stoper Çağlar Söyüncü. Sezon başında sarı-lacivertli ekibe katılan ancak beklenen süreleri alamayan 28 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş’ın transfer listesinde ilk sıraya yerleşti.

CENGİZ ÜNDER FORMÜLÜ

Beşiktaş yönetimi, geçtiğimiz dönemde Cengiz Ünder transferinde izlenen stratejiyi yeniden uygulamaya hazırlanıyor. Başkan Serdal Adalı ve ekibi, Sergen Yalçın’ın raporu doğrultusunda Fenerbahçe’nin kapısını çalacak ve Çağlar için kiralama teklifinde bulunacak. Yönetim, maliyet dengesini koruyarak transferi kısa sürede sonuçlandırmayı hedefliyor.

OYUNCU DA SICAK BAKIYOR

Bu sezon Fenerbahçe’de yalnızca 5 resmi maçta forma giyen ve 1 asist üreten Çağlar Söyüncü’nün de düzenli oynayabileceği bir takıma gitmeye sıcak baktığı belirtiliyor.