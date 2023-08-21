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Beşiktaş'tan 4 yıllık imza! Siyah-Beyazlılar CSKA Moskova'dan Baktiyor Zainutdinov'u resmen kadrosuna kattı!

21.08.2023 14:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Transfer temaslarını sürdüren Beşiktaş, bir isimde daha mutlu sona ulaştı. Siyah-Beyazlılar son olarak bir süredir gündeminde olan Kazakistanlı futbolcu Baktiyor Zainutdinov ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. İşte detaylar...

Baktiyor Zaynutdinov

Baktiyor Zaynutdinov

KAZ Kazakistan
Yaş: 25 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Süper Lig'de 2. hafta oynadığı Pendikspor mücadelesinde 1-1'lik beraberlikle ayrılan Beşiktaş'ta yaşanan bu puan kaybı moralleri bozarken, bir transfer gelişmesi yaşandı.

4 YILLIK ANLAŞMA

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Siyah beyazlılar resmi kanallardan yaptğı açıklamayla CSKA Moskova'dan Zaynutdinov ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını TFF'ye bildirdi. 25 yaşındaki Kazakistanlı futbolcu için CSKA'ya 4.5 milyon Euro bonservis bedeli ödenecek.

1 GOL 1 ASİST

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CSKA Moskova formasıyla bu sezon 5 resmi maça çıkan Bakhtiyor Zaynutdinov bu karşılaşmalarda 1 gol, 1 asistlik katkı sağladı.


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