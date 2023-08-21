Beşiktaş'tan 4 yıllık imza! Siyah-Beyazlılar CSKA Moskova'dan Baktiyor Zainutdinov'u resmen kadrosuna kattı!

Süper Lig'de 2. hafta oynadığı Pendikspor mücadelesinde 1-1'lik beraberlikle ayrılan Beşiktaş'ta yaşanan bu puan kaybı moralleri bozarken, bir transfer gelişmesi yaşandı.

4 YILLIK ANLAŞMA

Siyah beyazlılar resmi kanallardan yaptğı açıklamayla CSKA Moskova'dan Zaynutdinov ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını TFF'ye bildirdi. 25 yaşındaki Kazakistanlı futbolcu için CSKA'ya 4.5 milyon Euro bonservis bedeli ödenecek.

1 GOL 1 ASİST

CSKA Moskova formasıyla bu sezon 5 resmi maça çıkan Bakhtiyor Zaynutdinov bu karşılaşmalarda 1 gol, 1 asistlik katkı sağladı.

????Beşiktaş, Baktiyor Zainutdinov ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını TFF'ye bildirdi. pic.twitter.com/Au2PnLLK9H — Mynet Spor (@mynetspor) August 21, 2023



