Beşiktaş'tan 540 saniyelik şov! O alanda rakipsiz

Beşiktaş, Süper Lig’de "erken gol" denilince akla gelen ilk takım olma unvanını Antalyaspor karşısında perçinledi. Siyah-beyazlılar, maçın henüz ilk 10 dakikası dolmadan bulduğu gollerle hem ligin en erken ikinci gol rekorunu kırdı hem de bu alandaki liderliğini pekiştirdi. Siyah-beyazlılar devreyi 3-1 önde tamamlayarak taraftarını sevince boğdu.

ERKEN GOLLERİN EFENDİSİ: 12 GOLLE ZİRVEDE

Beşiktaş, bu sezon Süper Lig’de maçların ilk 15 dakikasında rakip fileleri en fazla sarsan takım olmayı sürdürüyor. Antalyaspor ağlarına gönderilen gollerle bu sayı 12’ye yükselirken, siyah-beyazlılar rakiplerine maçın başında "şok baskı" kurma geleneğini bozmadı.

TARİHİ BAŞLANGIÇ: 9 DAKİKADA 2 GOL!

Antalyaspor mücadelesi, Beşiktaş adına bu sezon bir maçta ikinci golün en erken bulunduğu müsabaka olarak kayıtlara geçti. Kartal, rakibinin direncini kırmak için sadece 9 dakikaya ihtiyaç duydu. Kaptan Orkun Kökçü, golüyle perdeyi çok erken açarak takımını 1-0 öne geçirdi. Orkun’un golünden sadece 4.5 dakika sonra sahneye çıkan Jota Silva, skoru 2-0’a getirerek Antalyaspor’a adeta nefes aldırmadı.