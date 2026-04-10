Beşiktaş'tan 540 saniyelik şov! O alanda rakipsiz

Süper Lig’in ilk 15 dakikasında en çok gol atan takımı olan Kartal, Antalyaspor karşısında 4' Orkun Kökçü ve 8' Jota Silva ile bu sezonun en erken ikinci golünü buldu.

Burak Kavuncu
Jota Silva

Jota Silva

POR Portekiz
Yaş: 27 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Beşiktaş
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Beşiktaş, Süper Lig’de "erken gol" denilince akla gelen ilk takım olma unvanını Antalyaspor karşısında perçinledi. Siyah-beyazlılar, maçın henüz ilk 10 dakikası dolmadan bulduğu gollerle hem ligin en erken ikinci gol rekorunu kırdı hem de bu alandaki liderliğini pekiştirdi. Siyah-beyazlılar devreyi 3-1 önde tamamlayarak taraftarını sevince boğdu.

ERKEN GOLLERİN EFENDİSİ: 12 GOLLE ZİRVEDE

Beşiktaş tan 540 saniyelik şov! O alanda rakipsiz 1

Beşiktaş, bu sezon Süper Lig’de maçların ilk 15 dakikasında rakip fileleri en fazla sarsan takım olmayı sürdürüyor. Antalyaspor ağlarına gönderilen gollerle bu sayı 12’ye yükselirken, siyah-beyazlılar rakiplerine maçın başında "şok baskı" kurma geleneğini bozmadı.

TARİHİ BAŞLANGIÇ: 9 DAKİKADA 2 GOL!

Beşiktaş tan 540 saniyelik şov! O alanda rakipsiz 2

Antalyaspor mücadelesi, Beşiktaş adına bu sezon bir maçta ikinci golün en erken bulunduğu müsabaka olarak kayıtlara geçti. Kartal, rakibinin direncini kırmak için sadece 9 dakikaya ihtiyaç duydu. Kaptan Orkun Kökçü, golüyle perdeyi çok erken açarak takımını 1-0 öne geçirdi. Orkun’un golünden sadece 4.5 dakika sonra sahneye çıkan Jota Silva, skoru 2-0’a getirerek Antalyaspor’a adeta nefes aldırmadı.

20:00 67'
Beşiktaş Beşiktaş
4 - 2
Hesap.com Antalyaspor Hesap.com Antalyaspor

