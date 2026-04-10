Beşiktaş'tan 540 saniyelik şov! O alanda rakipsiz

Beşiktaş, Süper Lig’de "erken gol" denilince akla gelen ilk takım olma unvanını Antalyaspor karşısında perçinledi. Siyah-beyazlılar, maçın henüz ilk 10 dakikası dolmadan bulduğu gollerle hem ligin en erken ikinci gol rekorunu kırdı hem de bu alandaki liderliğini pekiştirdi. Siyah-beyazlılar devreyi 3-1 önde tamamlayarak taraftarını sevince boğdu.
Beşiktaş, bu sezon Süper Lig’de maçların ilk 15 dakikasında rakip fileleri en fazla sarsan takım olmayı sürdürüyor. Antalyaspor ağlarına gönderilen gollerle bu sayı 12’ye yükselirken, siyah-beyazlılar rakiplerine maçın başında "şok baskı" kurma geleneğini bozmadı.
Antalyaspor mücadelesi, Beşiktaş adına bu sezon bir maçta ikinci golün en erken bulunduğu müsabaka olarak kayıtlara geçti. Kartal, rakibinin direncini kırmak için sadece 9 dakikaya ihtiyaç duydu. Kaptan Orkun Kökçü, golüyle perdeyi çok erken açarak takımını 1-0 öne geçirdi. Orkun’un golünden sadece 4.5 dakika sonra sahneye çıkan Jota Silva, skoru 2-0’a getirerek Antalyaspor’a adeta nefes aldırmadı.
