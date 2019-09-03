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Beşiktaş'tan 6 oyuncuya veda mesajı

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 03.09.2019 16:02 | Son Güncelleme

Beşiktaş Kulübü, yollarını ayırdığı futbolcular için veda mesajı yayımladı.

Beşiktaş'tan 6 oyuncuya veda mesajı

Siyah-beyazlı kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan video paylaşımında, Tolga Zengin, Mustafa Pektemek, Shinji Kagawa, Adriano Correia, Gary Medel ve Ricardo Quaresma'ya teşekkür edildi.

Video paylaşımı Türkçe, Japonca, İspanyolca ve Portekizce yazılan, "Emekleriniz için teşekkürler." mesajıyla sona erdi.

Beşiktaş'tan ayrılan oyunculardan Mustafa Pektemek ile Ricardo Quaresma, Süper Lig ekibi Kasımpaşa'ya, Shinji Kagawa, İspanya 2. Ligi takımı Real Zaragoza'ya, Adriano Correia, Brezilya Birinci Ligi takımı Athletico Paranaense'ye ve Gary Medel ise İtalya Birinci Ligi ekiplerinden Bologna'ya transfer olmuştu.

Siyah-beyazlı takımın 2013 yılından bu yana formasını giyen ve hiçbir kulüple anlaşma yapmayan Tolga Zengin ise serbest oyuncu statüsünde bulunuyor.


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